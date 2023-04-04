春季家庭同樂日 免費提供健康資訊

法拉盛將舉辦春季家庭同樂日。(記者鄭怡嫣╱攝影)

王嘉廉社區醫療中心4日宣布，將攜手帝國藍十字藍盾健保 公司、紐約勵馨婦幼關懷中心，於8日(周六)下午1時至4 時，在皇后區 凱辛娜走廊公園(Kissena Corridor Park)舉辦法拉盛春季家庭同樂日(Flushing Spring Family Day)活動，為民眾提供健康與健保資訊。活動免費，呼籲有需要者參加。

現場活動包括社區服務以及醫療保險 資訊、反仇恨安全及新冠相關資源、乙肝篩檢、老少咸宜的健康運動，以及面部彩繪、趣味遊戲、音樂表演等親子活動；民眾可戶外踏青及觀看表演，也了解紐約州有哪些低收費的優質醫療保險，並與王嘉廉社區醫療中心的醫護人員、其他社區服務機構及民選官員見面。

市議員黃敏儀鼓勵社區居民參加，春季家庭日不僅有趣味活動，也助民眾瞭解如何提升身心靈健康。王嘉廉社區醫療中心醫務總監余永新醫師、醫療服務推廣及社區關係主任黃靖婷提醒年度身體檢查和常規健康篩檢，例如乙肝及其他重大疾病。8日是紐約市公校春假第一天，也可帶著孩子走出家門，到社區參加活動，瞭解如何保持健康。

市議員黃敏儀、州眾議員李羅莎(Nily Rozic)辦公室代表等將參與活動；合作機構包括則包括黃敏儀、李羅莎。參與機構包括亞美醫師協會(CAIPA)、華策會(CPC)、啓揚活動中心、市長移民事務辦公室、市警察局、皇后區公共圖書館、器官捐贈拯救生命(LiveOnNY)等。紐約勵馨婦幼關懷中心的逾30位青少年志願者，也將協助家庭同樂日的活動。