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戴克高地3公園 撥款700萬大翻修

記者胡聲橋／紐約報導
公園局開始翻修戴克海灘公園。(谷歌街景圖)
公園局開始翻修戴克海灘公園。(谷歌街景圖)

市公園局近日對布碌崙(布魯克林)戴克高地(Dyke Heights)的三個公園進行大規模的整修，預計耗資約700萬元。因為有眾多華人使用這幾個公園，華社對此也非常期待。

三個公園分別是戴克海灘公園(Dyker Beach Park)、歐羅克公園(Patrick O’Rourke Playground)和威爾遜公園(Wilson Playground)。按計畫，首先翻修的是戴克海灘公園。該公園臨近86街處將鋪設新的瀝青路面，附近的籃球場也將全面升級，籃球場地面將重鋪，加蓋彩色密封層，並安裝全新的籃框，排水系統將被改造，公園內還將安裝新的長椅。

當地第十社委會經理貝克曼 (Josephine Beckmann)表示，對戴克海灘公園進行升級改造是必要，尤其公園裡的破舊小路和球場經常在暴風雨期間被水淹沒。這項工程雖然短期內造成不便。但完成後將使居民受益。

市公園局已關閉戴克海灘公園娛樂中心的某些區域，且在施工期間，該公園86街交14大道的多功能遊樂區和籃球場將停止使用，社區民眾仍可使用公園的其他設施，工程將於今年秋天完工。歐羅克公園和威爾遜公園的翻新工程預計將於2025年3月完工。

代表當地的市議員紀思庭(Justin Brannan)和前任市長白思豪辦公室共同努力，為這三個公園的改造撥款750萬元資金。

布碌崙 白思豪 華人

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