資金不足 康尼島木棧道維修拖延 居民不滿

維修康尼島木棧道工程屢次被推遲，當地居民不滿。(記者胡聲橋／攝影)

康尼島 木板棧道是布碌崙 (布魯克林)獨特的風景，居民一直呼籲市政府對陳舊的Riegelmann木棧道進行全面維修。最近，因為資金不足等原因，維修工程被拖延，當地居民對此感到不滿。

當地人說，盡管市府已宣布多個旨在修復木棧道的項目，但該破舊的木板路一直沒有得到足夠的資金用於日常維護。市公園局為西24街和西27街之間的部分木棧道設計一項1150萬元的重建計畫，該項目最初預計在去年2月完成，但由於新冠疫情 及其他因素，尚未開始施工，設計也只完成一半。

市公園局和美國陸軍工程兵的代表訪問近期布碌崙，第13社區委員會的公園委員會，對維修木棧道問題進行說明，但會後委員們仍感到一如既往的沮喪。

第13社區委員會成員、環保人士的薩諾夫(Ida Sanoff)說，當地社區被排除在決策過程之外。公園局官員參加社區委員會會議，會說「好吧，我們應該這樣做，這是我們計畫做的」，但接下來就被擱置。居民無法得知後續計畫。

薩諾夫說，當地居民非常擔憂木棧道的破損， 因為是安全隱患，敦促維修工作迅速進行。居民還推動市公園局在維修中雇用對當地居民和使用環保材料。