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華埠80團體聯名 呼籲重開柏路重振旅遊

記者和釗宇╱紐約報導
柏路在九一一事件後因安全考慮被關閉，市警局設哨卡，只有公車、公務車和區域內居民可以通過。(記者和釗宇 / 攝影)
柏路在九一一事件後因安全考慮被關閉，市警局設哨卡，只有公車、公務車和區域內居民可以通過。(記者和釗宇 / 攝影)

市議員馬泰(Chris Marte)聯合超過80個華埠社區組織和商家3日致信市長亞當斯(Eric Adams)，要求市府分階段重開柏路(Park Row)，重振華埠旅遊業帶動經濟發展；社區人士表示，應完全重開柏路，雙向通車，不必分階段，並建議允許旅遊大巴停靠。

柏路在九一一事件後因安全考慮被關閉，市警局在兩端設有哨卡，只有公車、公務車和區域內的居民可以通過；馬泰在信中表示，華埠要求重開柏路的呼聲已經持續十多年，社區疫期遭重創，恢復乏力，亟待重開柏路重振經濟。

公開信指，社區支持柏路翻修單車道、人行道、增加綠化，並允許一般車輛通行；「目前已有許多翻修方案，我們理解這些無法一次性實現，因此也支持有必要的分階段試點實施；最簡單的是從重開西側車道開始，不會影響『下城地區振興計畫』(Downtown Revitalization Initiative)實施，也支持立即開始。」

馬泰表示，他在上任之初就與亞當斯和聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)談過重開柏路事宜，並列為首要任務；「這封公開信顯示社區非常團結，也是社區首次聯合呼籲，先看市府做何回應，再作打算；這不是新的提議，市府應有所回應。」

此前國會眾議員高德曼(Dan Goldman)也呼籲啟動布碌崙大橋曼哈頓一側橋頭周邊設施翻新計畫，其中包括美化柏路；馬泰表示，很高興更多民代關注這個問題，「希望和高德曼合作，打通各級政府，也確保社區能發出聲音。」

紐約中華公所顧問于金山表示，重開柏路是好事，但不需要分階段重開，「只要警察路卡沒有撤，都不算重開柏路，而且必須雙向通車；最重要的是重開橋下停車場，目前華埠最嚴重的問題是缺少停車位；美化、道路開放、綠化三管齊下，對柏路才最有幫助。」

華埠共同發展機構行政總監陳作舟則表示，柏路對華埠的重要性不只是重開交通，而是方便旅遊大巴停靠，遊客能下車到華埠購物；「很近就能走到勿街、東百老匯，有人流才能帶動經濟。」

社區人士說，柏路對華埠的重要性並不只是重開交通，而是方便旅遊大巴停靠。（記者和釗...
社區人士說，柏路對華埠的重要性並不只是重開交通，而是方便旅遊大巴停靠。（記者和釗宇 / 攝影）

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