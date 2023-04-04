紐約客談／交通安全 成也議會、敗也議會

州預算談判進行中，各種遊說動作頻頻。近日倡議組織、車禍 受害者維權團體，聯合市主計長、市交通局長等官員，呼籲州府及議會在預算案授權紐約市自行設定街道速限。也在不久前，布碌崙 班森賀69歲華婦死於二死五傷的超速、闖紅燈車禍，交通安全再次引起各方關注。

該街道速限法案又名「山米法案」(Sammy's Law)，紀念2013年死於布碌崙超速車禍的12歲少年Sammy Cohen Eckstein。法案授權市府將最低速限降至20哩，但長期被州議會擱置。

紐約開車族、捷運族常陷入財政與交通安全角力。上述法案之外，曼哈頓 徵堵車費，市郊漲工資通勤稅用於補貼地鐵虧損等爭議尚未告落，測速相機24小時執法已先起跑，且成效顯著。市交通局統計，去年8月24小時測速相機啟動後，至今年2月，罰單數量減少40%。大多數被拍到的車輛沒有再次收到超速罰單。但目前，全市五區只有150個路口有闖紅燈相機，不到全市近4萬個路口的百分之一。支持者呼籲緊接著應強化闖紅燈執法。

交通安全人人有責，畢竟開車族下了車，也是行人，更別提家中親友，但一些怪異現象也不得不注意。根據曼哈頓檢察官辦公室統計，2020年酒駕相關法規修改後，檢方去年酒駕起訴遭駁回率升至49％；2019年，該法實施前，同樣在曼哈頓，僅9％。維權人士指，新法對檢方要求更多舉證，行政作業陡增，遞交時限縮短，起訴難度也增加，許多案件最終採認罪協議，以免被下令撤訴。致死車禍被告，承擔的刑期因此減低，引家屬不滿。

只能說，同樣是交通安全，成也議會、敗也議會。