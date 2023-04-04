鼠患猖獗 專家進駐華埠重災區

市府劃設重點地區、派駐滅鼠專員。(美聯社)

面對一直未能得到妥善解決的鼠患問題，市府近期聘請新的滅鼠團隊，並劃設四個重災區，派滅鼠專業人士進駐，其中包括曼哈頓華埠 所在的下城地區。

滅鼠專員將進駐的重災區除華埠和曼哈頓下東城外，還包括哈林區、布朗士的大廣場區(Grand Concourse)和布碌崙的布希維克(Bushwick)、貝德弗-史岱文森(Bedford-Stuyvesant)以及展望高地(Prospect Heights)，市長亞當斯 曾經因滅鼠不力被罰款的的個人房產也位於區域內。這些地區的劃定是市衛生局綜合311投訴、罰單和滅鼠令、大規模鼠餌檢查及滅鼠報告等數據所劃定。

亞當斯的共和黨競爭對手、前市長參選人史里華(Curtis Sliwa)稱亞當斯對猖獗的鼠患沒有任何有效措施，「甚至管不了他自己的大樓裡的老鼠」。對此，亞當斯表示已經聘請一年薪17萬元的「老鼠沙皇」，但市府拒絕透露這名「沙皇」的身分，只強調「討厭老鼠」。

劃定重點滅鼠區是為執行一項去年11月由亞當斯簽署的法案，該法案由市議會提出，要求市府明確圈定相關重點社區，並解決市公園局所管轄的公共綠地及運動場鼠患。

此外，根據清潔局本月上路新規，居民和商家也需更晚將垃圾放置人行道，可下午6時後把垃圾放在不超過55加侖的安全容器中並加蓋，或像以前把垃圾袋放在路邊，但堆放時間從下午4時改到晚8時之後，以減少垃圾在街道停留的時間，壓縮老鼠翻找垃圾的空間。新規有30天寬限期，期間違反規定只發警告，5月1日後再犯者將收到傳票。