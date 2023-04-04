布碌崙解禁 3大麻店首獲准

布碌崙首批三家大麻店獲核准。(美聯社)

對布碌崙 (布魯克林)大麻店的許可證禁令近日取消，紐約州 3日核准布碌崙三張娛樂大麻店零售許可，這也是布碌崙獲得的首批大麻店開業許可。經過新一輪審核，紐約州獲得開業許可的業者從66家增至165家，目前七家已正式開業。

紐約州大麻管控委員會(New York State Cannabis Control Board)當日在布碌崙皇冠高地(Crown Heights)舉行的會議，宣布全州新核准99家大麻店，紐約市得到53張，除布碌崙三張外，還有曼哈頓21張、史泰登島三張、布朗士區九張和皇后區17張。

紐約州兩年前將成人使用的娛樂大麻合法化 ，但至今只有七家合法的大麻店開張，部分原因是聯邦法官的一項裁決使紐約州暫停在布碌崙、水牛城(Buffalo)和雪城(Syracuse)等地區核發零售大麻許可證。一家名為Variscite NY One的公司發起訴訟，稱紐約州大麻店的挑選過程偏向於紐約居民，不利於外州居民。

上周，聯邦上訴法院取消大部分大麻許可證禁令，為布碌崙、紐約中部(central New York)、中哈德遜(mid-Hudson)地區和紐約西部(western New York)等地區核發許可證。手指湖(Finger Lakes)地區仍禁核發許可證，因仍有訴訟未了結。

3日獲批的布碌崙三家大麻店分別是：Evia Artworks Inc.，店主之前在皇冠高地擁有一家寵物店；Level Up NYC公司，店主之前在奧伯尼經營一家運動鞋店；Dank Heaven公司，店主曾在華盛頓州經營四年大麻店。