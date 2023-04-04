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節稅騙局鎖定高收入群 國稅局提醒小心違法

川普將被控34項重罪 媒體一路實況轉播飛抵紐約過程

償還水費減利息 月底截止

記者許君達／紐約報導

在近期舉行的市議會預算聽證會上，市環保局表示，紐約市現有超過10億元水費欠帳，加上利息總額約12億元。市府開展赦免計畫，償還部分欠款，可免除很大一部分逾期利息。

該計畫預計將為20萬名用戶提供救濟，提供了三種選擇，如果欠費者全額支付帳單，則免除100%利息；償付一半，免除75%利息；償付四分之一，免除一半利息。據估算，被赦免的利息總額可能達1.5億元。計畫將於4月30日結束，逾期未申請者，將面臨強制執法。

環保局局長阿加瓦拉(Rohit Aggarwala)表示，紐約的水費遠低於許多美國大城市，但如果水費債務繼續累積，可能會導致水費上漲。主要負責汙水管理和防洪工作的環保局，幾乎完全依靠水費維持運轉，預計今年開支將達40億元。

2023年，紐約的水費已上漲近5%，達每100立方呎4.3元，約每加侖1分錢，比加州低一倍。即便如此，在新冠疫期，紐約市的水費債務增長50%。阿加瓦拉表示，約有10萬用戶超過六個月沒付帳，超過四年沒有付過的則超過1萬。申請水費債務豁免可登錄 https://www.nyc.gov/site/dep/pay-my-bills/amnesty-program.page。

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