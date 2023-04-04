瑪麗奧總統日徵文 華裔小學生獲表彰

瑪麗奧為2023年總統日徵文比賽布碌崙區獲勝小學生頒獎。(瑪麗奧辦公室提供)

國會眾議員 瑪麗奧(Nicole Malliotakis)3日宣布2023年總統日徵文比賽獲勝者。史泰登島 和布碌崙 (布魯克林)南部三到五年級的小學生參加這次比賽，主題為「假如你是美國總統，將如何改善社區？」共有12名小學生獲獎，包括一名華童。

瑪麗奧介紹，今年她的辦公室共收到500多份參賽作文，是去年的兩倍多，而且每篇提交的作文都值得讚揚。瑪麗奧說，獲獎者中許多是第一代移民，他們將視野擴展自己和家庭之外，就如何讓社區成為更好的生活、工作和娛樂地，寫下經過思考和獨特的想法。具體而言，孩子們寫下對抗霸凌、讓食物和住房更實惠、保持社區清潔與安全的方法，以及參觀療養院與耆老共度時光的故事等。

今年史島和布碌崙分別有六名小學生獲獎，獲布碌崙三年級組第一名的是來自班森賀的朱塞萊斯特(Celeste Zhu，音譯)，就讀海灣公園大道的St. Athanasius Catholic Academy天主教學校。

瑪麗奧為獲獎小學生頒發獎狀和連鎖書店的禮品卡，鼓勵他們多讀書、多思考、多寫作。獲獎小學生還向議員介紹他們的想法。瑪麗奧說，很高興傾聽他們的意見，並希望他們以後在成長過程中能不斷思考和解決對他們最重要的問題。