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親子互助會頒義工獎 17歲華青：助人為樂

記者顏潔恩╱紐約報導
紐約親子互助會舉辦「義工感謝會」。(記者顏潔恩╱攝影)
紐約親子互助會舉辦「義工感謝會」。(記者顏潔恩╱攝影)

活躍於布碌崙(布魯克林)日落公園的紐約親子互助會近日舉辦「義工感謝會」，表示成立至今五年，全靠義工的幫助將原本的小規模發展成擁有數千名參與者的組織；會長黃妮可表示，將繼續提供針對性服務給移民、青少年，幫助適應生活，他們日後有機會也將回饋社區。

黃妮可表示，因疫情停辦多年，此次終能邀請所有義工歡聚；去年義工登記人數超過3600人，單是夏季就有780人。義工年齡小至跟父母一起來的只有四、五歲，最年長的80歲。

該會2018年正式登記為非營利組織，起初也不是很專業，「跟著社區一起成長」，轉眼成立五年，將在5月舉辦第一次的籌款晚會；黃妮可說，互助會發展迅速是因為社區有需求，他們將繼續以移民家庭、青少年為主，推出各式的活動、服務。

黃妮可表示，該會的目標是「參與及給予」，起初邀請社區民眾參加活動，有能力後成為工作人員，回饋社區；「無論是學生、成人還是長者，都在這裡找到自己的特殊價值、發揮自身特長」，任何人都有亮點，可以成為社區領袖。

獲「總統義工獎」(The President's Volunteer Service Award)金獎的17歲周芝玲表示，去年7月因朋友介紹成為義工，放學有空就到補習班指導小朋友做作業；她覺得投身社區不僅有意義，也能結交新朋友。

移民家庭 日落公園 布碌崙

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