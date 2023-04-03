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新美移民協會 支持凱茲和李琳達選連任

記者高雲兒╱紐約報導
紐約新美國選民協會新主席Dillip Nath。(記者高雲兒／攝影)
紐約新美國選民協會新主席Dillip Nath。(記者高雲兒／攝影)

紐約新美國選民協會(New American Voter Association of New York)在2日舉行新董事會成員的就職典禮，同時宣布支持皇后區檢察官凱茲(Melinda Katz)和市議員李琳達的參選連任。

紐約新美國選民協會是2007年成立的非營利機構，致力於加強紐約市移民社區與當地民選官員之間的互動。該協會於2日在牙買加的Richi Rich Palace舉行了2023至2024年領導團隊就職的宣誓儀式，皇后區多名民選官員到場見證。

紐約新美國選民協會新主席Dillip Nath表達對凱茲選舉的支持，他說凱茲是個嚴格但是公正的人，「這樣的人才能保護我們的社區」。

檢察官凱茲在現場強調對安全的重視，但她說更重要的是教育下一代，尤其是在移民眾多的皇后區，要使下一代移民了解美國，從而「讓我們既能慶祝家庭傳統，也能融入美國」。

州參議員劉醇逸則表示，新移民雖然不生在美國，卻是主動成為美國人，他強調新移民要重視自己的選舉權，並在未來爭取更多應得的權利。

同時Dillip Nath也表達對市議員李琳達的支持。李琳達稱，紐約新美國選民協會在提升移民選舉權做了很大貢獻。她說，皇后區是多元化社區，彰顯文化多樣性是重要的一步，她提及在亞裔官員努力下成為學校假期的印度排燈節和中國農曆春節，並說明亞裔官員的當選，更有利於亞裔社會的發聲。

出席的皇后區民事法官候選人江伊敏(Evelyn Gong)說亞裔應該積極發聲，而有一位亞裔女法官會讓民眾更敢於發聲，「當妳來到法院，看到跟你很相似的法官，會更願意交流和溝通。」

紐約新美國選民協會支持凱茲。(記者高雲兒／攝影)
紐約新美國選民協會支持凱茲。(記者高雲兒／攝影)
李琳達肯定紐約新美國選民協會的貢獻。(記者高雲兒／攝影)
李琳達肯定紐約新美國選民協會的貢獻。(記者高雲兒／攝影)
眾民選官員支持凱茲參選連任。(記者高雲兒╱攝影)
眾民選官員支持凱茲參選連任。(記者高雲兒╱攝影)
劉醇逸稱移民要重視選舉權。(記者高雲兒／攝影)
劉醇逸稱移民要重視選舉權。(記者高雲兒／攝影)

移民 亞裔 皇后區

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