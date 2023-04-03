新美移民協會 支持凱茲和李琳達選連任

紐約新美國選民協會新主席Dillip Nath。(記者高雲兒／攝影)

紐約新美國選民協會(New American Voter Association of New York)在2日舉行新董事會成員的就職典禮，同時宣布支持皇后區 檢察官凱茲(Melinda Katz)和市議員李琳達的參選連任。

紐約新美國選民協會是2007年成立的非營利機構，致力於加強紐約市移民 社區與當地民選官員之間的互動。該協會於2日在牙買加的Richi Rich Palace舉行了2023至2024年領導團隊就職的宣誓儀式，皇后區多名民選官員到場見證。

紐約新美國選民協會新主席Dillip Nath表達對凱茲選舉的支持，他說凱茲是個嚴格但是公正的人，「這樣的人才能保護我們的社區」。

檢察官凱茲在現場強調對安全的重視，但她說更重要的是教育下一代，尤其是在移民眾多的皇后區，要使下一代移民了解美國，從而「讓我們既能慶祝家庭傳統，也能融入美國」。

州參議員劉醇逸則表示，新移民雖然不生在美國，卻是主動成為美國人，他強調新移民要重視自己的選舉權，並在未來爭取更多應得的權利。

同時Dillip Nath也表達對市議員李琳達的支持。李琳達稱，紐約新美國選民協會在提升移民選舉權做了很大貢獻。她說，皇后區是多元化社區，彰顯文化多樣性是重要的一步，她提及在亞裔 官員努力下成為學校假期的印度排燈節和中國農曆春節，並說明亞裔官員的當選，更有利於亞裔社會的發聲。