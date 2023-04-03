央視超級寶貝美國賽區報名啟動

2023央視超級寶貝美國賽區報名再次重啟 。(記者鄭怡嫣╱攝影)

睽違四年，CCTV央視所屬、中央新影中學生頻道第13屆「超級寶貝-美國賽區」2日在法拉盛 正式啟動報名，在美國產生的十強選手，將走進中國北京 央視演播廳，與全球300強同台競演。

承辦方美國Chinese Dream 21USA總裁平惠子表示，隨著疫情結束，國際交流文藝活動加速重啟。 中央廣播電視總台(CCTV)所屬的中央新影中學生頻道(原CCTV中學生頻道)旗下欄目「超級寶貝」美國賽區，將在全美選拔三至16歲的十強選手，弘揚中華文化並促進文化交流。

美國選拔賽將在5月13日舉辦。 採現場直播，與中國賽區同步進行，實時連線完成聲樂和舞蹈兩大比賽項目。 北京賽區現場評委將對美國選手現場打分並揭曉結果。美國的十強選手，將在今夏走進央視演播廳，與全球300強同台競演。

協辦方之一、新邑睿傳媒總裁黃偉靈表示，美國賽區旨在為在美華人的孩子們提供展示機會，學習中文及中華文化的最好方法，也是通過唱中文歌、跳傳統古典民族舞等。賽事總導演 董濤、藝術總監廖牧真、第一保健市場協調副總裁王惠岳 、社區人士蘇煥光、陳熠等出席當日活動。

報名聯繫方式：(929)590-8628，(646)369-0646，黃先生：(908)723-2326。電郵：[email protected]。