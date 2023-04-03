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紐約家長蘋果核計畫 4華生變身記者

記者鄭怡嫣╱紐約報導
紐約家長推出蘋果核計畫，華人學生們調研、採訪並展示成果。(趙愷文提供)
紐約家長推出蘋果核計畫，華人學生們調研、採訪並展示成果。(趙愷文提供)

為加強華人學生的領導力、公眾演講力以及批判性思維，「紐約家長」推出蘋果核計畫，第一期計畫聚焦在紐約州高度爭議的保釋法改革，四名華生將赴州府奧伯尼採訪州議員，闡述自己的研究成果並發問。

入選參與第一期計畫的四名華生：曼哈頓104初中王晟禾、史泰登島Susan E Wagner高中Justin Guo、Curtis學校Ivor Gao、以及布碌崙科技高中(Brooklyn Tech HS)Sunny Liang，2日與「紐約家長」創始人趙愷文、布碌崙(布魯克林)第20學區主席斯竇(Steve Stowe)等共同探討保釋改革議題，擬列對州議員的採訪大綱並練習採訪。

他們計畫採訪的第一位議員為布碌崙(布魯克林)州眾議員寇頓(William Colton)。此前，四位學生詳細研究寇頓對此議題的立場、言論及投票紀錄，也望藉此機會，詢問保釋法對於他所代表的選民與社區的實質影響及改進之道。學生Ivor Gao說，學校並不教保釋法，課堂也不討論，從調研中了解利弊，接觸各類刑事案件，也學習在眾人前表達。

「紐約家長」創始人趙愷文介紹，蘋果核計畫每期12周，從申請華人學生中遴選數位，一同完成課題調研、展示、採訪、辯論等環節。採訪完州議員及前地區檢察官後，他們將就該話題與其他學生展開辯論，並期望發表採訪報告及調研成果。之後尚在考慮的主題包括ChatGPT、特殊高中入學考試存廢、mRNA疫苗爭議等。

趙愷文說，在前期的面談及與大量學生的接觸中，他發現許多華人學子並不習慣這一類的課題，「他們更習慣老師直接告訴他們做什麼，而不是自發調研，批判性地思考」，許多家長傾向讓孩子作考試練習、才藝考級等更能直接看到成果的項目。目前華人社區教育項目中，又以社區公益與才藝表演為主，這也是他推出這個免費計畫的初衷，加深對社會議題的思考力、領導力以及辯論能力，也有機會與議員及社區人士等接觸，「對升學與自我成長也同樣重要」。感興趣者可電郵詢問：[email protected]

蘋果核計畫，華人學生們調研社會議題，採訪並展示成果。(記者鄭怡嫣╱攝影)
蘋果核計畫，華人學生們調研社會議題，採訪並展示成果。(記者鄭怡嫣╱攝影)

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