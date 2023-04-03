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譚瑩瑩參選市議員 獲昭倫公所支持

記者和釗宇╱紐約報導
第43選區市議員參選人譚瑩瑩(右六)拜訪紐約昭倫公所。（記者和釗宇╱攝影）
第43選區市議員參選人譚瑩瑩(右六)拜訪紐約昭倫公所。（記者和釗宇╱攝影）

日前宣布代表共和黨參選布碌崙(布魯克林)第43選區市議員的教育維權人士譚瑩瑩，2日到曼哈頓拜訪紐約昭倫公所；她表示，自己和共和黨理念相近，如果當選將重視治安和教育，為華人社區爭取更多權利。

譚瑩瑩來自廣東台山，2009年來美，2018年起開始維權活動，呼籲保留特殊高中入學考試(SHSAT)並擴大資優班項目；她說，自己與昭倫公所淵源深厚，從小就按照昭倫公所譚氏族刊「裕光月刊」中「取之社會、報之社會」要求自己，奠定熱愛社區的思維，「過去幾年在社區從事老人服務和各類維權活動，一直在社區低調做事。」

她表示，這幾年紐約市的治安和教育形勢變化非常大，因此決定出來參選；「雖然很多人發聲，但政府還是沒有正視問題；「我從選民登記以來一直是共和黨，因為理念相近，注重治安、教育，民主黨在這兩方面比較軟弱。」

昭倫公所主席譚仁義表示，很高興年輕華人勇於參政，為社區服務，爭取權益，全力支持她參選；元老許長炎表示「在此之前，昭倫公所從沒有公開支持任何參選人，譚瑩瑩是第一位，一定全力支持她。”」

目前已有五名華人宣布參選第43選區市議員，民主黨有松柏之家社區服務中心行政總監陳偉儀、州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長莊文怡、以及前學區委員會伍溢文，共和黨除譚瑩瑩外還有州眾議員鄭永佳辦公室社區聯絡主任何政傑。她表示，雖然自己參選較晚，但準備工作進行順利，連署簽名數量已超過門檻一倍。

共和黨 教育 華人

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