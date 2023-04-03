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上訴法院首席法官提名 亞裔缺席

記者高雲兒╱紐約報導
首席法官的缺位導致上訴法院投票常陷入僵局。霍楚近日表示，須待州預算敲定後再考慮提名。(州長辦公室提供)
首席法官的缺位導致上訴法院投票常陷入僵局。霍楚近日表示，須待州預算敲定後再考慮提名。(州長辦公室提供)

紐約州司法提名委員會(Commission on Judicial Nomination)近日公布上訴法院首席法官提名候選人名單，其中沒有亞裔候選人。紐約亞裔律師協會(簡稱AABANY)表示不滿，並稱這對紐約州最高司法機構的多元化是嚴重的打擊。

紐約亞裔律師協會近日發布聲明，祝賀委員會的七名首席法官候選人，但對名單中缺乏亞太裔或西語裔候選人感到失望。聲明指，在紐約州擁有210萬以上亞裔且占人口近11%的情況下，紐約州卻一直是44個沒有亞裔法官在州最司法機構任職的州之一，這意味著一部分人口權益得不到充分代表，並稱「這是明顯的疏忽」，加劇亞裔社區一直在抗爭的「隱形現象」。

亞裔律師協會稱，將繼續支持和推動有資格的亞裔法官被提名和任命，但新近提出的S6061法案妨礙實現這一目標，應予以重新考慮或修改。該法案要求，為提高司法效率，如果州長從上訴法院選出一名現任法官作為下一任首席法官，可從同一名單中選出一名被提名者填補新設立的助理法官空缺。亞裔律師協會指，州長將沒有機會考慮亞裔或西語裔擔任助理法官。「新法提案破壞紐約司法系統的多樣性、公平性和包容性。」

2020年6月，前國土安全部部長約翰遜(Jeh Johnson)曾受前首席法官委托，解決紐約司法系統中的種族偏見和系統性種族主義問題，他於同年10月提交報告，強調亞裔和西語裔法官在代表性方面的重大缺失。紐約亞裔律師協會稱，「當委員會目前的首席法官名單上沒有亞裔或西語裔候選人，該報告的問題只會更複雜」，強調司法效率不應以犧牲紐約州亞裔代表不足為代價。

州長霍楚(Kathy Hochul)此前提出的州上訴法院首席法官人選拉薩爾(Hector LaSalle)遭州參議會否決，但因目前州府和州議會正處於預算談判的關鍵階段，霍楚已經表示要到預算敲定之後再開始提名，而首席法官的缺位導致上訴法院法官投票常陷入僵局。

首席法官狄佛爾(Janet DiFiore)去年8月底退休，導致上訴法院已經連續五個月僅有六名法官，因此很容易陷入三比三的投票僵局；自去年9月以來，上訴法院已經宣布有五個案子需要重訂投票日期，儘管法院並未明確原因，但法律界分析人士說，這很有可能意味著六名法官的意見是三對三，無法形成裁決；雖然五個案子看起來不多，但對於上訴法院來說，此種案件積壓已不尋常。

霍楚此前提名拉薩爾擔任首席法官，遭到民主黨進步派激烈反對，參議會全會投票以39對20否決了這項提名，州議會否決州長的首席法官提名也是紐約州歷史上首次出現。

奧伯尼法學院教授邦溫特(Vincent Bonventre)表示，從實操上來說提名委員會和霍楚必定受到前次提名被否決的影響，「也就是說，州參議會不可能認可比拉薩爾更為保守的人選。」

亞裔 提名 紐約州

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