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3醫生介紹台灣醫療優勢 4/8辦健康講座

記者鄭怡嫣／紐約報導
為介紹台灣的優良醫療資源，法拉盛8日將舉辦健康講座。(記者鄭怡嫣／攝影)
為介紹台灣的優良醫療資源，法拉盛8日將舉辦健康講座。(記者鄭怡嫣／攝影)

為關心民眾健康，紐約華僑文教服務中心、外貿協會駐紐約辦事處、世界華人工商婦女企管協會紐約及紐澤西分會近日宣布，將邀請來自台灣的三位醫生，於8日(周六)在皇后區法拉盛台灣會館舉辦三場健康講座，主題分別為「健康快樂的秘訣」、「再生醫學的希望」及「癌症的精準治療」，講座後還有一對一諮詢時間，歡迎民眾報名參加。

紐約華僑文教中心主任陳永豐與外貿協會駐紐約辦事處主任蔡秀珍表示，台灣醫療服務具有高品質、高科技及相對的合理價格等優勢。僑委會與台灣的醫療院所合作，提供「i僑卡」專屬健檢方案，外貿協會則旨在把台灣醫療介紹並輸出美國，此次活動則首先將醫生帶到社區與僑胞交流互動，共享台灣高品質醫療資源。

此外，協會還設立了海外台商健檢醫美綠色通道，配合台商返台行程安排健檢服務，歡迎各位僑胞多加利用。

據介紹，台中榮民總醫院本部副院長傅雲慶，將分享快樂養生的秘訣，指導民眾在快節奏的現代社會，該如何感受幸福、享受生活；該院細胞治療與再生醫學中心主任李冠德，將介紹台中榮總如何運用再生醫學，修復或替換受損的組織與器官，為更多飽受絕症所苦的病人帶來治癒的希望；精準中心執行長曾慧恩，則將分享癌症的精準治療。

促成此次活動的世界華人工商婦女企管協會紐約及紐澤西分會會長吳思瑩及樓莉莎，也出席了此次活動。

講座將在8日下午2時至4時間，在位於法拉盛北方大道137-44號的台灣會館舉辦，1時30分則為報到及致詞。民眾可通過網路http://forms.gle/fN3Yo7M3SJJgt1N36，或致電外貿協會駐紐約辦事處經理李明軒(212)904-1677分機109報名，也可直接前往台灣會館收聽講座。會後可與三位醫生，進行免費的一對一醫療諮詢服務。

醫學 癌症 法拉盛

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