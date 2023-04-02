法拉盛免費前列腺癌篩查 無需身分保險

民代及醫療機構日前宣布，將於8日舉辦免費前列腺癌篩查。(記者高雲兒／攝影)

紐約市議員黃敏儀、州參議員劉醇逸和州眾議員金兌錫聯合醫療機構Vantage Medical Group日前宣布，將於8日(周六)，在法拉盛 舉辦針對40歲以上男性的免費前列腺癌篩查，無需身分證明和保險 ，現場提供包括中文等多語言服務。

泌尿科醫生陳漢忠介紹，美國每九名男性中就有一名罹患前列腺癌，為男性中第二常見的癌症 ，也是美國男性中最常見的癌症，中早期症狀不明顯，難以發現，但定期檢查有助於早期發現和治療，治癒率在八成甚至九成以上。

陳漢忠說，前列腺癌可透過兩種方式篩查，包括需抽血的前列腺特異抗原血液測試(PSA)，以及直腸指檢(DRE)，此次活動，還將檢測前列腺特異抗原的增長速度，「即使數值正常，若抗原增長速度過快，也有潛在風險」。

黃敏儀表示，許多亞裔男性不敢分享，且礙於身分和語言問題，社區在癌症和疾病篩查長期落後，「我的父親和叔叔沒有定期篩查，後來被診斷出患有前列腺癌」。

主辦方呼籲，一個簡單的快速檢查就可以及早發現、及早治療，並有可能挽救生命。

此次免費篩查包括填寫資料、血液檢查和身體檢查，整個過程約15分鐘，現場將有會說中文、粵語的醫療人員提供語言服務和其他健康信息；民眾無論有無保險、身分都可接受免費服務。

如果檢查結果正常，民眾將在一至兩周內以郵件收到結果；如有異常，將有電話通知，並指導下一步檢查。