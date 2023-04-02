我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克放話將把推特變數位銀行 盼讓公司市值增逾10倍

常春藤名校學費漲至近9萬元 有家長砸75萬找顧問從小栽培

法拉盛免費乳房檢查 提高女性防癌意識

記者高雲兒／紐約報導
亞美醫師協會公關總監黃雪莉(左一)表示，由於語言問題限制，不少亞裔不敢到醫院檢查。(記者高雲兒／攝影)
亞美醫師協會公關總監黃雪莉(左一)表示，由於語言問題限制，不少亞裔不敢到醫院檢查。(記者高雲兒／攝影)

免費乳房檢查巴士於日前開進皇后區法拉盛，為40歲以上女性提供乳腺癌篩查服務；根據報告顯示，癌症是美國的亞裔女性死亡的主要原因，主辦方表示，亞裔女性經常忽略乳房健康，希望藉此活動，培養女性每年進行相關檢查的意識。

住在納蘇郡的張女士距離上一次乳腺檢查已經兩年，原本就有打算在今年去做檢查的她，正好順道要在法拉盛買東西，就現場直接進行檢查。

此次活動針對40至79歲的女性，無論有無醫療保險、只要在過去12個月內未做過乳房X光檢查，均可免費接受乳腺癌篩查；張女士說，就算到診所也要支付共付額(co-pay)，使用社區的資源則完全免費。

該活動由市議員黃敏儀主辦，得到美國義大利癌症基金會(American-Italian Cancer Foundation)和亞美醫師協會(CAIPA)的支持，旨在給無保險和低收入的中老年女性提供免費乳腺癌篩查。

針對語言能力有限的女性，亞美醫師協會也提供中文、西班牙語和韓語的翻譯服務；亞美醫師協會公關總監黃雪莉說，當天有一位前來檢查的女性，因為英文能力有限不敢到醫院，能以她熟悉的語言獲得醫療專業檢查，讓她感覺「很舒服」。

提供免費篩查服務的美國義大利癌症基金會負責人維佳(Ruth Vega)表示，美國每八名女性就有一人患乳腺癌，若及早發現，治癒率可高達90%。

黃敏儀稱許多亞裔女性常忽略乳房健康。(黃敏儀辦公室提供)
黃敏儀稱許多亞裔女性常忽略乳房健康。(黃敏儀辦公室提供)
市議員黃敏儀聯合社區醫療機構舉辦免費乳癌篩查。(黃敏儀辦公室提供)
市議員黃敏儀聯合社區醫療機構舉辦免費乳癌篩查。(黃敏儀辦公室提供)

癌症 醫療保險 義大利

上一則

特斯拉疑失控 紐約華女肋骨撞斷昏迷

下一則

州參議員提議網購商品收稅25分 改善基礎設施

延伸閱讀

特斯拉疑失控 紐約華女肋骨撞斷昏迷

特斯拉疑失控 紐約華女肋骨撞斷昏迷
法拉盛華男謀跳窗輕生 與警僵持3小時獲救

法拉盛華男謀跳窗輕生 與警僵持3小時獲救
持假槍威脅華人麵包房店員 法拉盛高中生被捕

持假槍威脅華人麵包房店員 法拉盛高中生被捕
紐約皮草公司香港工廠圍攏資金　樣品衣4/1-4/3喜來登酒店7樓大甩賣

紐約皮草公司香港工廠圍攏資金　樣品衣4/1-4/3喜來登酒店7樓大甩賣
紐約法拉盛華男跳樓輕生 被警救下

紐約法拉盛華男跳樓輕生 被警救下

熱門新聞

林一鳴樂於烹飪不同美食。(記者何卓賢╱攝影)

中餐館長大的孩子 林一鳴讓紐約客在「街頭點菜」

2023-03-27 06:58
劉華予贏得長島拼字比賽冠軍，將在5月底參加全美大賽。(家人提供)

番茄肉醬怎麼拚？11歲劉華予奪下紐約長島拼字大賽冠軍

2023-03-27 13:24
羅斯福大道的豆花店老闆說，仍在苦撐沒漲價。(記者高雲兒／攝影)

1元披薩不再 法拉盛平價小吃也漲價

2023-03-27 09:40
住戶由於清空令忙於搬遷找房。(記者鄭怡嫣／攝影)

疑起火點 法拉盛失火公寓裝修戶 被罰萬元

2023-03-28 02:28
皇后區長理查茲於可樂娜廣場宣布對公共垃圾箱CITIBIN投入使用。(記者高雲兒／攝影)

紐約皇后區可樂娜、法拉盛 小販境遇兩樣情

2023-03-29 06:55
紐約市職業技術高中，性別不平均現象惹議。(美聯社)

「難辦畢業舞會」最大學區紐約市 性別比最失衡

2023-03-29 07:46

超人氣

更多 >
中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘

中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘
馬英九掃祖墓哭了兩次 念祭文痛哭失聲三度掩面

馬英九掃祖墓哭了兩次 念祭文痛哭失聲三度掩面
川普在她產後與豔星出軌 梅蘭妮亞怒火攻心仍轉向表態支持

川普在她產後與豔星出軌 梅蘭妮亞怒火攻心仍轉向表態支持
完全退休年齡延至70歲 民調：近8成美國人反對

完全退休年齡延至70歲 民調：近8成美國人反對
佛州婦慘死家中 2歲兒失蹤…多日後在鱷魚口中尋獲遺體

佛州婦慘死家中 2歲兒失蹤…多日後在鱷魚口中尋獲遺體