法拉盛免費乳房檢查 提高女性防癌意識

亞美醫師協會公關總監黃雪莉(左一)表示，由於語言問題限制，不少亞裔不敢到醫院檢查。(記者高雲兒／攝影)

免費乳房檢查巴士於日前開進皇后區法拉盛，為40歲以上女性提供乳腺癌篩查服務；根據報告顯示，癌症 是美國的亞裔女性死亡的主要原因，主辦方表示，亞裔女性經常忽略乳房健康，希望藉此活動，培養女性每年進行相關檢查的意識。

住在納蘇郡的張女士距離上一次乳腺檢查已經兩年，原本就有打算在今年去做檢查的她，正好順道要在法拉盛買東西，就現場直接進行檢查。

此次活動針對40至79歲的女性，無論有無醫療保險 、只要在過去12個月內未做過乳房X光檢查，均可免費接受乳腺癌篩查；張女士說，就算到診所也要支付共付額(co-pay)，使用社區的資源則完全免費。

該活動由市議員黃敏儀主辦，得到美國義大利 癌症基金會(American-Italian Cancer Foundation)和亞美醫師協會(CAIPA)的支持，旨在給無保險和低收入的中老年女性提供免費乳腺癌篩查。

針對語言能力有限的女性，亞美醫師協會也提供中文、西班牙語和韓語的翻譯服務；亞美醫師協會公關總監黃雪莉說，當天有一位前來檢查的女性，因為英文能力有限不敢到醫院，能以她熟悉的語言獲得醫療專業檢查，讓她感覺「很舒服」。