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教師工會又提告 阻12所特許學校今秋開學

記者張心╱紐約報導
華人家長此前在市教育局門前抗議，要求批准更多特許學校。(記者張心╱攝影)
華人家長此前在市教育局門前抗議，要求批准更多特許學校。(記者張心╱攝影)

紐約教師聯合工會(UFT)近日提起訴訟，要求政府禁止特許學校和傳統公校共享學術空間，並堅決反對12所獲批的特許學校在全市的開設；該訴訟可能使12所特許學校在今秋啟動的計畫和努力「付諸東流」。

教師工會在訴訟中表示，市教育局最近在醞釀的傳統公校和特許學校共享校園計畫，忽略了去年通過的「縮小班級規模」法案的影響，即傳統公校需要更多的教學空間，教師們堅決不贊成和特許學校共享資源。

紐約特許中心(NYC Charter School Center)執行長梅利曼(James Merriman)表示，教師工會多年來不斷通過法律訴訟來破壞特許學校的發展，「這起訴訟就像之前的幾十起訴訟一樣，完全在扼殺好學校的誕生。」

梅利曼說，紐約市自2014年獲批的12所特許學校因此不斷被耽誤，在拿到執照後無法順利開設，這次的訴訟可能再度延誤他們的今秋啟動計畫。

「特許學校的老師們沒有加入工會，教師工會擔心如果學生流失到特許學校，市教育局就會對傳統公校裁員。」

等待開設的12所特許學校中，五所隸屬於成功學院(Success Academy)系統。市教育局原本計畫在1月批准成功學院和傳統公校共享校園，但在教師工會和民代的重重壓力下，放棄了這個方案。市教育總監班克斯(David Banks)表示，他們只能繼續為特許學校重新尋找空間。

「如果可以的話，我們明天就想開放這批特許學校，但我們需要校園和設施」；成功學院發言人鮑威爾(Ann Powell)表示，「如果市教育局能夠迅速幫助我們，成功學院將在今年8月開放四所新學校。」

教師工會提出訴訟，反對12所獲批的特許學校在全市的開設。(取自成功學院臉書)
教師工會提出訴訟，反對12所獲批的特許學校在全市的開設。(取自成功學院臉書)

教育局 公校 紐約市

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