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偷蝦現行犯被捕拒買贓物 警當場放人

記者鄭怡嫣╱紐約報導
警方雖逮到偷蝦現行犯的女扒手，但因她不願付款，留下蝦子走人，警方也未強制執法。(讀者提供)
警方雖逮到偷蝦現行犯的女扒手，但因她不願付款，留下蝦子走人，警方也未強制執法。(讀者提供)

位於皇后區法拉盛的兩家華人超市，近兩日發生兩起竊案，經店員報警後，警方當場抓獲二賊，不過其中一位女扒手因不願花錢買下贓物，警方也未強制執法，當場把她放走，業者對警方如此作法感到不滿。

根據市警局，3月31日下午，警方接到店員報警，於下午1時左右趕到法拉盛緬街近楓葉大道(Maple Ave.)的一家華人超市，並於1時15分左右，逮捕在超市內行竊的一名男賊。他偷了洗潔精、肥皂以及排骨。

3月30日下午1時30分，警方接到店員報警，來到凱辛納大道(Kissena Blvd.)近巴克萊大道(Barclay Ave.)的一家華人超市，逮捕了一名在店內偷蝦的78歲非洲裔女性。

據當時的目擊者表示，警方建議讓該名女嫌付錢離開，遭華人老闆拒絕並要求抓人。最後，警方在收銀處要求女嫌結帳，將贓物買下，女嫌表示她「不想要了」，留下蝦離開。業者不同意警方的作法，對此有「很大的意見」。

知情人士透露，第二家華人超市經常是扒手目標，每周現行犯被當場抓獲的竊案就約有四、五起，通常均是帶上警車抓捕，但此前也有一名韓裔扒手，出於「人道同情」而放走。竊賊們多半偷竊魚、蝦等海鮮產品，或是草莓、番石榴等水果，也有偷飲料「紅牛」的扒手。

在華人超市偷洗潔精、肥皂和排骨被抓的男賊。(讀者提供)
在華人超市偷洗潔精、肥皂和排骨被抓的男賊。(讀者提供)

華人超市 法拉盛 韓裔

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