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孕婦死亡率大增 可求助心理健康熱線

記者和釗宇╱紐約報導

聯邦疾病防治中心(CDC)此前公布報告稱，全美產婦死亡率2021年飆升；紐約州聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)日前舉辦線上記者會，提醒民眾使用「全國產婦心理健康熱線電話」(National Maternal Mental Health Hotline)，該熱線為產婦及其家庭在生產前後提供全天候免費心理健康支持。

根據CDC的報告，全美產婦死亡率從2020年至2021年猛增40%，非洲裔產婦的死亡率更是全國水平的兩倍；而產婦死亡的幾大原因中，心理健康問題占重要部分，包括毒品相關的精神錯亂、自殺、抑鬱症以及生產相關的精神障礙；然而，在所有出現上述情況的女性中，75%的人未接受治療。

全國產婦心理健康熱線為民眾提供免費、保密、全天候的產前和產後心理健康服務，心理諮詢師可通過短信和電話服務，提供英語和西班牙語，也翻譯為其他60種語言；所有諮詢師都是經過文化適應和創傷支持訓練的持證人員，他們也可為民眾提供轉診推薦；截至目前，熱線已經幫助了超過1萬名產婦。

有需要的民眾可撥打熱線(833)943-5746尋求心理諮詢；陸天娜表示，孕期和產後是女性情緒上最艱難的時期，「我呼籲所有有需要的人利用這一資源，我也將繼續致力於推動產婦照護並解決產婦死亡率危機。」

心理健康 聯邦疾病防治中心 CDC

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