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人瑞中心3日辦理長者健在證填表

紐約訊

曼哈頓華埠華人策劃協會人瑞中心將於3日(周一)與中國駐紐約總領館協辦「健在證」填表，符合資格者可帶有效證件原本，到人瑞中心辦理，屆時工作人員將統一收集僑胞的辦證申請表，帶回領館進行審核、蓋章等程序，歡迎有需要者利用。

中國離退休、退職人員每年都需向原單位遞交「健在證」，才能領取離退休金或養老金，而「健在證」則需向使館或領館申辦，考慮到年長者交通及行動不便，再加上每年都有不少長者致電查詢，為協助符合資格人士，人瑞中心與中領館合作，將到社區為僑胞服務辦證。

該「健在證」只是證明申請人的健在狀況，申請人是否具備領取國內養老金資格，能否領取養老金等，將由中國相關養老金發放部門做最終審核決定。

3日活動的辦理時間將由早上9時30分至下午3時，辦理者須備齊有效護照原件、護照複印件；若僅持有美國護照，則所填姓名要和護照姓名一致，只需填寫英文姓名；如要填寫中文姓名，必須提交列有申請人中文姓名及本人照片的證件複印件。

人瑞中心地址位於華埠格蘭街(Grnad St.)168號，電話(212)431-9026。

退休金 華埠 中領館

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