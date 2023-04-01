開平同鄉會聯歡晚會 頒獎勿街大火英勇救人婦女
紐約開平同鄉會3月31日晚，於曼哈頓華埠舉行新春慶典暨敬老聯歡宴及開平獎學金籌款儀式，多位僑界和政府代表出席，並向日前勿街(Mott St.)47號美東聯成公所三級大火，現場英勇返回火場的兩位女士于月棠和韋綺華頒發表揚狀。
開平同鄉會主席鄧學源致詞表示，經過三年終於戰勝疫情非常不易，同鄉會也經歷不少風雨起落，在同鄉會的鄉親努力下，才有今日的繁榮。
他也對日前聯成公所發生的火災感到揪心，所幸樓內全體人員都順利撤離；在火災期間，有兩位女士不顧自己的安危衝入火場營救行動不便的長者，她們是所有華人的驕傲。
晚會主持司徒長群稱，由於同鄉會場地位於聯成公所後方，火災發生後所有成員都倉惶逃生，但成員于月棠跑至半路，想起樓內還有多位行動不便的老人，便立刻掉頭跑去樓上營救；韋綺華事發時路過現場，看到情況嚴峻，也立刻衝入樓內，配合于月棠將老人安置在路邊。
隨後濃煙瞬間把大樓籠罩，于月棠看不清逃跑路線，韋綺華再次進入兩人才安全撤出，再回頭已發現烈火不受控制。
市議員馬泰(Christopher Marte)和鄧學源，分別向于月棠和韋綺華頒發了表揚狀，感謝兩位女士的勇敢舉動；同鄉會還向支持會務工作的40位會員頒發了感謝狀。
出席當晚儀式，還包括駐紐約台北經濟文化辦事處公使陳珮瑩、紐約中華公所主席曾偉康，及紐約台山寧陽會館主席伍健平等人。
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