開平同鄉會聯歡晚會 頒獎勿街大火英勇救人婦女

開平同鄉會31日表揚日前在聯成公所大火中，跑進火場營救的于月棠(左三)和韋綺華(左四)。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約開平同鄉會3月31日晚，於曼哈頓華埠 舉行新春慶典暨敬老聯歡宴及開平獎學金籌款儀式，多位僑界和政府代表出席，並向日前勿街(Mott St.)47號美東聯成公所三級大火，現場英勇返回火場的兩位女士于月棠和韋綺華頒發表揚狀。 紐約開平同鄉會3月31日晚，曼哈頓華埠舉行新春慶典暨敬老聯歡宴及開平獎學金籌款儀式。(記者劉梓祁╱攝影)

開平同鄉會主席鄧學源致詞表示，經過三年終於戰勝疫情 非常不易，同鄉會也經歷不少風雨起落，在同鄉會的鄉親努力下，才有今日的繁榮。

他也對日前聯成公所發生的火災感到揪心，所幸樓內全體人員都順利撤離；在火災期間，有兩位女士不顧自己的安危衝入火場營救行動不便的長者，她們是所有華人的驕傲。 紐約開平同鄉會3月31日晚，曼哈頓華埠舉行新春慶典暨敬老聯歡宴及開平獎學金籌款儀式。(記者劉梓祁╱攝影)

晚會主持司徒長群稱，由於同鄉會場地位於聯成公所後方，火災發生後所有成員都倉惶逃生，但成員于月棠跑至半路，想起樓內還有多位行動不便的老人，便立刻掉頭跑去樓上營救；韋綺華事發時路過現場，看到情況嚴峻，也立刻衝入樓內，配合于月棠將老人安置在路邊。

隨後濃煙瞬間把大樓籠罩，于月棠看不清逃跑路線，韋綺華再次進入兩人才安全撤出，再回頭已發現烈火不受控制。 馬泰表揚日前在聯成公所大火中，跑進火場營救的于月棠(中)和韋綺華(右一)。(記者劉梓祁╱攝影)

市議員馬泰(Christopher Marte)和鄧學源，分別向于月棠和韋綺華頒發了表揚狀，感謝兩位女士的勇敢舉動；同鄉會還向支持會務工作的40位會員頒發了感謝狀。