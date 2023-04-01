結合書法與繪畫 華裔藝術家「新書寫」展

長條大幅系列作品「無限」。(記者劉梓祁╱攝影)

水墨藝術家邊紅個展於3月31日在曼哈頓華埠 美華藝術協會456藝廊開幕，展出到訪紐約以來的創作，以「新書寫 - 書法 與書寫」為主題，呈現以當代書法為靈感基礎的水墨作品。

邊紅表示，此次是第一次在456藝廊開展，帶來了超過十幅作品，均是以詩心、古代文人情懷、道家思想為基礎並通過書法技巧原創而來的當代水墨作品，又可稱為「新書寫」，既有近十年的創作精品，也有近期所作作品，希望能在紐約促成書法與國際之間的對話，並體現「書法與書寫，也即是畫畫」的藝術理念。

此系列名稱「新書寫」為中國藝術家、評論家栗憲庭在20世紀初所命名，邊紅隨後也被視作「新書寫」運動的首創代表，目前也是紐約哈德遜美術家協會會員。

邊紅表示，自己的作品始終保持了與書法書寫性的關聯，將自然、黑白空間和水墨畫藝術語言合一，使東方文化的內在意義與世界融合，將傳統書法轉化為當代的獨特風格。

此次展覽中的長條大幅系列作品「無限」掛於畫廊中央，是邊紅在2000年由當代書法和新文人畫結合所創作的水墨作品，通過加長的傳統裝裱捲軸將作品濃重焦墨色的宣紙托裱在白卷之上，為跨界語言詮釋的表達。