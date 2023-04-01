逃港罹難知青第二紀念碑 新州落成
美東逃港知青組織日前於新州恆福陵園落成「逃港罹難知青紀念碑」第二碑，此碑正面為影雕圖像，另一面則為176位罹難者姓名，以此紀念上世紀逃港的死難者。
美東建碑組表示，陵園對建碑十分重視，在許多方面均提供了協助，管理墓園的中大西洋公墓管理服務公司(CMS)董事長兼首席執行官斯托克林(Bernard Stoecklein)當日也參加了裝碑工程。
據瞭解，為了遵循香港逃港人士自2014年以來的慣例，即每年5月1日舉行拜祭活動，今年美東拜祭活動將與香港同步，訂於美東時間4月30日上午11時舉行，將有來自美加各地、澳洲以及香港的人士到場出席；此外，建碑組將協助出席者解決預訂酒店及前往陵園的交通問題。
「逃港罹難知青紀念碑」第一碑於2022年6月15日落成之後，建碑組隨即便投入到了籌建第二碑的工作，最後在全球友人、生還者和熱心人士的支持下，半年內收集到了176位罹難者名單，以使第二碑不到一年時間便可建成。
建碑組表示，第二碑正面影雕畫面構圖由五個部份組成：月黑風高下的巉岩惡浪、勇敢無畏自由翱翔的海鷗、由卒友手繪的逃港地圖、已故卒友袁家倫寫的祭詞、親人提供的五位罹難者照片，均為黑暗年代無數同時代年輕罹難者鮮活生命的代表。
此作品是建碑組全體同仁集體創作的心血結晶，也代表了所有逃港倖存者，和對這些不幸英年早逝摯愛親朋的永恆懷念。該碑每個名字背後都有長度不等的個人檔案資料，其中部分還有專欄文章介紹，更多內容可詳見逃港知青網www.tgzqwus.com。
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