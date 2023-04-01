布碌崙植物園櫻花祭 今年仍停辦

布碌崙植物園每年櫻花盛開時舉辦的「櫻花祭」，今年將繼續停辦。(布碌崙植物園臉書)

初春時節，布碌崙 (布魯克林)植物園 的櫻花祭(Sakura Matsuri)原本是深受歡迎的傳統項目，該項目在疫情期間受到影響停辦，儘管目前疫情已緩解，但植物園近日表示，將持續停辦櫻花祭，園方則改由其他方式代替，與民同樂。

布碌崙植物園的櫻花祭每年4月間舉辦，期間推出系列日本 文化藝術節目，令民眾在園內賞櫻之餘，也可以參加一系列日本文化藝術活動，每年活動期間，都會吸引數萬民眾到場參與。

雖然櫻花祭在今年持續停辦，但園方也表示，將在4月和5月間，每逢周末推出免費活動讓民眾參加，包括以「周末盛開」(Weekends in Bloom)的活動來代替櫻花祭，其中包括紐約市日本民族舞蹈團(The Japanese Folk Dance Institute of N.Y)表演的的日本傳統舞蹈，以及兒童藝術工作營、花帽舞蹈和遊行、公園遊覽等。

除了「周末盛開」之外，植物園還將於4月25日(周二)、26日(周三)下午5時至晚9時舉辦「花見夜」(Hanami Nights)，這項別開生面的活動將開放民眾在夜間賞花，遊客將在櫻花花叢下，以另一種方式欣賞滿園的花卉，現場還將安排音樂演奏和特殊的飲食。「花見」夜是一項收費活動，更多詳情可上https://www.bbg.org/查詢。