且林士果圖書館重開 華裔作家介紹新書

華裔作家林景南介紹以台北夜市故事為背景的新書「往生不忘記」。(記者劉梓祁╱攝影)

曼哈頓華埠 紐約公共圖書館且林士果分館(Chatham Square Library)經過四個月翻修後，於日前重新向公眾開放，並邀請華裔作家林景南舉行講座，介紹其最新出版以台北夜市故事為背景的小說 「往生不忘記」(Death Doesn't Forget)。

作為在紐約出生的台灣後代，林景南是是第一位獲得三項亞美文學獎的作家，以撰寫犯罪小說為主，目前已有八本作品出版。

林景南介紹，最新小說是其台北夜市系列故事下的第四本作品，講述了與自己同名的夜市小吃攤老闆主人公，被捲入一連串知名謀殺案的故事，其中不僅有對許多舊時台灣幫派的刻畫，也有許多台灣過去數十年中歷史，和普通市民日常生活的景象。

林景南表示，自己許多作品的靈感都來自與家人朋友的對話以及自己在街頭遊走的觀察，其中有許多線索可以幫助自己追溯歷史從而找到更多有趣的故事作為小說的靈感，早前出版的小說「突擊搜捕」(This Is a Bust)就是以紐約華埠黑社會故事為背景的創作。

在撰寫新小說的過程中，林景南也返回台灣多次到夜市、博物館、居民區等地方觀察，為故事細節的描寫尋找基礎，父親也講述了許多舊時故事供自己參考。

林景南透露，台北夜市系列的下一部作品已經在創作中，會是讀者「意想不到」的內容。此次活動由亞裔 美國作家工作坊(AAWW)協助主辦。