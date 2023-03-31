我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯微小型企業紓困 最高2.5萬 5月20日截止申請

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

華裔自閉少年 走失1天自行回家

記者高雲兒／紐約報導
少年於29日下午走失。(市警提供)
少年於29日下午走失。(市警提供)

法拉盛一名16歲華裔自閉症少年29日在曼哈頓與家人走散，近24小時後自行回到住處，看來一切正常，市警局稱少年正在醫院進行進一步檢查。

據稱，走失的連康納(Connor Lian，音譯)與父母住在加州，此次來紐約是探訪住在法拉盛的祖父母。周三下午5時，連康納和他的父母兄弟在中城遊覽時，於人群中走散。

父親連威廉(Willaim Lian，音譯)說，當時有一大群示威者，他們朝反方想去布萊恩公園(Bryant Park)，「我一轉身，發現兒子(連康納)不見了」。

就這樣，在5大道交東51街的「聖派翠克大教堂」(St. Patrick's Cathedral)外，連康納與家人走失，因為兒子身上沒錢也沒帶手機，還患有自閉症，父母親心急如焚，立刻報警。各主流媒體也立即轉發警方的協尋通告。

周四下午3時，連康納自行回到位於法拉盛Laburnum大道的祖父母家。父母震驚，稱如是搭火車回來，這是他人生第一次。他們喜極而泣，說這是「奇蹟」。

連康納回家後看起來一切正常，說自己不餓。市警局指他正在醫院接受進一步檢查。

走失少年24小時後奇蹟自行回家。(市警提供)
走失少年24小時後奇蹟自行回家。(市警提供)

法拉盛 加州 威廉

上一則

藏族女童車禍亡 兄盼設紅綠燈願望成真

下一則

同一個地點、同兩名犯嫌 法拉盛華男連兩個月遭搶

延伸閱讀

華裔自閉少年走失24小時後自行回家 父母直呼「奇蹟」

華裔自閉少年走失24小時後自行回家 父母直呼「奇蹟」
法拉盛71歲華翁散步遭猛襲頸部 警方追緝男嫌

法拉盛71歲華翁散步遭猛襲頸部 警方追緝男嫌
法拉盛亞裔女街上遇襲、險被勒斃 6名少年嫌犯在逃

法拉盛亞裔女街上遇襲、險被勒斃 6名少年嫌犯在逃
極光足球訓練營 4/2史島登場

極光足球訓練營 4/2史島登場
幼獅青少年樂團 台灣會館演出

幼獅青少年樂團 台灣會館演出

熱門新聞

火災現場。(記者劉梓祁／攝影)

紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴

2023-03-25 11:05
大樓傳出劇烈震動，員工全都嚇得趕緊撤離。(取材自推特)

紐約新地標不牢固？93層高樓狂晃 員工嚇到快逃

2023-03-22 20:21
林一鳴樂於烹飪不同美食。(記者何卓賢╱攝影)

中餐館長大的孩子 林一鳴讓紐約客在「街頭點菜」

2023-03-27 06:58
劉華予贏得長島拼字比賽冠軍，將在5月底參加全美大賽。(家人提供)

番茄肉醬怎麼拚？11歲劉華予奪下紐約長島拼字大賽冠軍

2023-03-27 13:24
羅斯福大道的豆花店老闆說，仍在苦撐沒漲價。(記者高雲兒／攝影)

1元披薩不再 法拉盛平價小吃也漲價

2023-03-27 09:40
假貨甚至附有保證書。(取自法庭文件)

曼哈頓華埠小販助賣假包 11華人遭香奈兒索賠600萬

2023-03-24 22:48

超人氣

更多 >
川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案

川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案
紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」

紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」
美軍2架黑鷹直升機訓練時相撞墜毀 9成員全罹難

美軍2架黑鷹直升機訓練時相撞墜毀 9成員全罹難
馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話
中國移民偷渡入美人數新高 靠社群媒體當指南

中國移民偷渡入美人數新高 靠社群媒體當指南