華裔自閉少年 走失1天自行回家

少年於29日下午走失。(市警提供)

法拉盛 一名16歲華裔自閉症少年29日在曼哈頓與家人走散，近24小時後自行回到住處，看來一切正常，市警局稱少年正在醫院進行進一步檢查。

據稱，走失的連康納(Connor Lian，音譯)與父母住在加州 ，此次來紐約是探訪住在法拉盛的祖父母。周三下午5時，連康納和他的父母兄弟在中城遊覽時，於人群中走散。

父親連威廉 (Willaim Lian，音譯)說，當時有一大群示威者，他們朝反方想去布萊恩公園(Bryant Park)，「我一轉身，發現兒子(連康納)不見了」。

就這樣，在5大道交東51街的「聖派翠克大教堂」(St. Patrick's Cathedral)外，連康納與家人走失，因為兒子身上沒錢也沒帶手機，還患有自閉症，父母親心急如焚，立刻報警。各主流媒體也立即轉發警方的協尋通告。

周四下午3時，連康納自行回到位於法拉盛Laburnum大道的祖父母家。父母震驚，稱如是搭火車回來，這是他人生第一次。他們喜極而泣，說這是「奇蹟」。