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藏族女童車禍亡 兄盼設紅綠燈願望成真

記者高雲兒／紐約報導
卓瑪與扎西。(家人提供)
卓瑪與扎西。(家人提供)

市交通局表示將在皇后區阿斯托里亞(Astoria)的一處路口增設紅綠燈，保障行人安全，也為實現一藏族男孩因妹妹在該處車禍離世，所許下的願望。

11歲的藏族男孩次仁扎西(Tsering Tashi Takgye)之前發起網路請願，呼籲市府在阿斯托里亞的多個十字路口安裝紅綠燈，引起社區廣泛響應。他對媒體表示，「如果那有紅綠燈，悲劇本可避免。」

扎西七歲的妹妹卓瑪(Dolma Naadhum)於2月17日在皇后區阿斯托里亞新城路(Newtown Rd.)交45街路口被車撞倒不治，據報導，肇事駕駛因醉酒，在路口停車指示標處沒有完全停下，導致悲劇。

男孩在Change.org網站發起請願，建議市府為新城路與44、45、46街的三個路口設紅綠燈，取代現有的停車指示標誌，也保護當地兒童遊樂場的人們，那裡是「這世界上妹妹最喜歡的地方」。數據顯示，2018年起，該三個路口共發生11起車禍，造成12人受傷以及卓瑪的死亡。請願書獲得超過3萬2000個簽名，引起官員注意。

市交通局局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)30日發表聲明，新城路交45街路口將設紅綠燈，5月投入使用；還將在新城路與46街口安裝四向停車警示(All Way Stop Sign)；且已著手改善事故現場，比如修復斑馬線，以便駕駛能看得更清楚。

卓瑪和札西的父親次仁旺古(Tsering Wangu)對此表示欣慰，稱未來可以避免類似家庭悲劇。

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