皇后區首家合法大麻店開張 區長買糖挺經濟

理查茲向店主Extasy James買了軟糖後擊掌握手。(記者高雲兒／攝影)

在歡呼聲中，大麻 店Good Grades於30日做了第一單生意，皇后區 區長理查茲(Donovan Richards Jr.)買了兩包大麻軟糖，也標誌著這個紐約州 第一家由女性擁有執照的大麻零售店正式試營業。

當日上午11時，位於牙買加大道(Jamaica Ave.)162-03號的大麻店Good Grades試營業的新聞發佈會，理查茲表示女性首開的大麻店，在女性歷史月的3月開張很有意義，長期以來充滿負面印象的大麻，終於成為合法促進經濟發展的要素之一。他迫不及待買了兩包大麻軟糖。

附近的華人店家稱非法大麻店在此處遍地開花，圖為牙買加大道街景。(記者高雲兒／攝影)

女店主Extasy James感謝所有人的幫助，該大麻店由Extasy James和她的堂弟Michael James, Jr.共同經營。Extasy曾因為大麻禁令被定罪，紐約州規定，第一批有條件成人零售大麻店(CAURD)執照將只核發給那些有大麻相關犯罪前科，且有經營小商業背景的人。

店內提供數十種大麻相關商品，包括大麻軟糖，一包十個，售價在15元；大麻捲菸，每1克10到20元；各種水果口味的大麻汽水，一瓶355毫升20元；多種用途的大麻花，每3.5克售價50到60元不等；以及40到50元不等的電子大麻菸。

大麻汽水。(記者高雲兒／攝影)

目前店內還未裝修完成，紐約州大麻管理事務室主任亞歷山大(Chris Alexander)稱店家可在30到60天的試營業期間把店內裝修好，而後正式開業。目前該店持有的是臨時執照，只能經營四到六年，店主可在期間申請永久的一般執照。