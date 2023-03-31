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皇后區首家合法大麻店開張 區長買糖挺經濟

記者高雲兒／紐約報導
理查茲向店主Extasy James買了軟糖後擊掌握手。(記者高雲兒／攝影)
理查茲向店主Extasy James買了軟糖後擊掌握手。(記者高雲兒／攝影)

在歡呼聲中，大麻店Good Grades於30日做了第一單生意，皇后區區長理查茲(Donovan Richards Jr.)買了兩包大麻軟糖，也標誌著這個紐約州第一家由女性擁有執照的大麻零售店正式試營業。

當日上午11時，位於牙買加大道(Jamaica Ave.)162-03號的大麻店Good Grades試營業的新聞發佈會，理查茲表示女性首開的大麻店，在女性歷史月的3月開張很有意義，長期以來充滿負面印象的大麻，終於成為合法促進經濟發展的要素之一。他迫不及待買了兩包大麻軟糖。

附近的華人店家稱非法大麻店在此處遍地開花，圖為牙買加大道街景。(記者高雲兒／攝影...
附近的華人店家稱非法大麻店在此處遍地開花，圖為牙買加大道街景。(記者高雲兒／攝影)

女店主Extasy James感謝所有人的幫助，該大麻店由Extasy James和她的堂弟Michael James, Jr.共同經營。Extasy曾因為大麻禁令被定罪，紐約州規定，第一批有條件成人零售大麻店(CAURD)執照將只核發給那些有大麻相關犯罪前科，且有經營小商業背景的人。

店內提供數十種大麻相關商品，包括大麻軟糖，一包十個，售價在15元；大麻捲菸，每1克10到20元；各種水果口味的大麻汽水，一瓶355毫升20元；多種用途的大麻花，每3.5克售價50到60元不等；以及40到50元不等的電子大麻菸。

大麻汽水。(記者高雲兒／攝影)
大麻汽水。(記者高雲兒／攝影)

目前店內還未裝修完成，紐約州大麻管理事務室主任亞歷山大(Chris Alexander)稱店家可在30到60天的試營業期間把店內裝修好，而後正式開業。目前該店持有的是臨時執照，只能經營四到六年，店主可在期間申請永久的一般執照。

在該大麻店步行距離內經營雜貨店的華人業者稱，這裡的非法大麻店多如牛毛，許多菸店都有售大麻，幾乎成為默認的事實。他稱，附近許多快餐店，常聚集私售大麻的人，「門口站一排，裡面又坐著一堆」。他認為該合法大麻店不會改變黑市大麻現狀，但擔心可能帶來的治安問題。

試營業的大麻店還沒裝門牌。(記者高雲兒／攝影)
試營業的大麻店還沒裝門牌。(記者高雲兒／攝影)
理查茲祝賀紐約州第一家由女性擁有執照的大麻零售店正式試營業。(記者高雲兒／攝影)
理查茲祝賀紐約州第一家由女性擁有執照的大麻零售店正式試營業。(記者高雲兒／攝影)
大麻軟糖。(記者高雲兒／攝影)
大麻軟糖。(記者高雲兒／攝影)
理查茲展示剛買的軟糖。(記者高雲兒／攝影)
理查茲展示剛買的軟糖。(記者高雲兒／攝影)

大麻 紐約州 皇后區

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