參與式預算 議員籲日落公園華人踴躍投票

市議員阿維萊斯辦公室工作人員，向華裔居民介紹參與式預算項目。(阿維萊斯辦公室提供)

2023年參與式預算 (Participatory Budgeting)的討論已全面展開。轄區包括布碌崙(布魯克林)日落公園 的第38選區市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)呼籲日落公園華裔在4月2日截止之前，參與討論和投票 ，將社區的建設和發展掌握在自己手中。

38選區今年有100萬元的參與式預算經費。市議員阿維萊斯辦公室最後篩選出十個項目供居民投票決定，其中與日落公園相關的有六個項目，全區範圍的有兩項：植樹及重鋪道路；另外四項屬於日落公園：在禪宗花園(Zen Garden)植樹美化，擴建排球場，為學生添購筆記電腦，整修971小學操場。剩下的四個項目都在紅鉤區(Red Hook)，有三個和學校相關。

不論移民身分，選區內年滿11歲的居民都有權投票，選出自己支持的預算項目。獲得票數最多的項目將得到相應的預算。居民可到位於8大道4101號的布碌崙華策會社區中心，或到58街909號的親子互助會辦公室投票，也可在網上投票，網址為bit.ly/D38VOTE23。

親子互助會負責人黃妮可說，每個投票者可選三個項目。因為截止日期臨近，希望抓緊時間，爭取讓預算項目留在日落公園，助華社得到更多發展。