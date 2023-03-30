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大紐約區華人教育基金會 4／5談環保新趨勢

紐約訊
「環保新趨勢」線上座談將於4月5日舉辦。(主辦單位提供)
「環保新趨勢」線上座談將於4月5日舉辦。(主辦單位提供)

大紐約區華人教育基金會宣布，將於4月5日(周三)舉辦「環保新趨勢」線上座談，邀請三位該會於相關領域學習、發展的前屆獎學金獲獎者，分享研究與產業趨勢、就業機會、企業責任與回饋社區等經驗。

主講者背景包含再生能源發展、奈米塑膠危害、醫療環保等；主題則有地球可持續性、相關職場規劃、最新趨勢與機會、個人、企業及社區組織可做的貢獻等。座談以以英語進行，會中並安排問答時段。

三名主講者為：梁安琪、2006年獎學金獲獎者，大學主修化學工程，曾任職傳統石化能源產業，現為風力、太陽能公司Ørsted拓展計畫主管；伍敏琪、2007年獎學金獲獎者，大學主修海洋及環保科學，現專職推廣醫療機構減低污染及節約能源；鄧惠娉、2019年獎學金獲獎者、就讀哥大巴納德學院(Barnard College)，主修環境及可持續性，參與奈米塑膠微粒與水污染，及政府、企業相關決策研究計畫。座談主持人Tony Lau有多年創投基金管理經驗，專注再生能源與可持續性等領域。

活動免費，時間為東岸時區晚7時至8時半，採Zoom進行，報名網址：https://www.eventbrite.com/e/current-trends-and-opportunities-in-sustainability-tickets-591690089987。

大紐約區華人教育基金會2005年起創辦大學獎學金，鼓勵華裔學子追求卓越、貢獻社會、回饋社區。網址：https://greaternychinese.dollarsforscholars.org/。

教育 華人 就業

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