幼獅青少年樂團 台灣會館演出

參與演出的成員合影。(記者劉梓祁／攝影)

紐約幼獅青少年管弦樂團近日在法拉盛 台灣會館舉行舉行室內演出，展示團員學習成果和鼓勵參與更多獨奏和室內演出，現場演奏多首不同樂派作品，包括莫札特、貝多芬、蕭邦，及五月天等跨世紀名曲，最小的表演者為五年級。

演奏現場。(記者劉梓祁／攝影)

樂團音樂總監鍾啟仁表示，社區表演是多年傳統，此次共12名團員演奏，帶來14首曲目，樂器有鋼琴、小提琴、大提琴等，其中最小是五年級的林約理，演奏大提琴；參與團員還有多名會不同樂器，參與不止一個節目，且打擊樂成員全部到場。

演奏現場。(記者劉梓祁／攝影)

樂團行政總監張俊生說，樂團的成員多元，除了亞裔 ，也有很多不同文化背景的團員，歡迎對藝術有天賦和熱情的新成員加入，6月還將在林肯中心舉辦另一場演出，有知名作曲家和長笛家參與。

演奏現場。(記者劉梓祁／攝影)

此次演出的參演老師為：鍾啟仁、林季靜、洪莉玲；團員為小提琴：楊家欣、陳思錡、周以彤 、林約盛；大提琴：林約理 、戎銘晟；打擊樂：陳涵磊、 奚梵博、秦哲源、章瑞文；鋼琴：陳祉軒、 王有彤、 Jeongmi Ahn；二重唱：周以彤、王有彤；弦樂四重奏：Neola Low、Christian Kim、Alexx Pidhenry和戎銘晟。 演奏現場。(記者劉梓祁／攝影) 演奏現場。(記者劉梓祁／攝影)