偷竊攻擊猖獗 華埠5分局與社區探討治安

傑出警員張棟錦(中)獲嘉獎。(記者張晨╱攝影)

曼哈頓華埠 市警五分局29日在中華公所舉行社區會議，表彰傑出警員與居民、商家探討治安；曼哈頓檢察官辦公室、民選官員及下東城市警七分局社區委員參加。

市警數據顯示，截至26日的過去七天內，七大犯罪類別均上升，犯罪率整體增80%，最嚴重的為重罪攻擊，共發生六起，入室盜竊和重竊案緊隨其後。

五分局局長陳韜表示，社區建築的事故多發，警方不置評，但同時需對看準進入此類建築行竊的罪行多留意；近期轄區許多案件都涉及未成年犯罪，包括東百老匯的劫車案件，犯罪後因年齡不足往往輕易脫罪，極有可能再犯。轄區另一重點打擊的犯罪為偷竊，這些團夥全市流竄犯案，經驗豐富；他說雖有20年的經驗，查看作案現場錄像時候很難發現歹徒下手；動作熟練迅速，有時轉移受害者注意力，有時直接趁勢下手，犯案頻率也相對較高。

對於近日在羅斯福公園發生的槍擊，陳韜回應，案發原因是有人在打球時發生矛盾，故拔槍射擊，無人受傷；警方已逮捕嫌犯。警方還介紹對街頭小販的規定，表示會進一步整頓，商改區 近期安裝的新攝像頭也投入使用，進一步保證社區安全。

五分局為傑出警員張棟錦、喬菲爾德(Stephon Joefield)頒發嘉獎，感謝他們的貢獻。