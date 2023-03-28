我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遏制哄抬油價 加州立法通過 全美首例

房價上演雙城記 西部12都會區跌 東部37都會區漲

嬰兒車免折疊 57公車路線擴大實施

記者顏嘉瑩／紐約報導
未來民眾搭乘參與開放嬰兒車試點項目的公車，將可直接將嬰兒車停放在指定區域。(MTA提供)
未來民眾搭乘參與開放嬰兒車試點項目的公車，將可直接將嬰兒車停放在指定區域。(MTA提供)

紐約市公車擁擠，除針對殘障人士設計、專門可停放輪椅的區域外，民眾若推嬰兒車上公車，得將嬰兒車摺疊以免擋到其他乘客；大都會運輸署(MTA)近日宣布，將擴大「開放嬰兒車試點項目」(Open Stroller Pilot Program)，未來全市五大區，57條線路共超過1000輛公車將有特定區域可停嬰兒車，不需再將推車摺疊。

MTA自去年秋天開始實施該項目，目前進入第二階段；根據MTA，第二階段預計在今年秋天前，將從布朗士Eastchester和West Farms、布碌崙(布魯克林)的Ulmer Park、曼哈頓的Tuskegee、皇后區的Casey Stengel和史泰登島的Castleton等地點發車的所有本地及「特選公車服務」(Select Bus Services, SBS)車輛，加裝指定的嬰兒車空間。

MTA表示，被列入該項目的公車外部，將會貼上嬰兒車的貼紙，方便乘客在上車前看到；公車內的指定停嬰兒車空間，也會有類似的貼紙，民眾可以輕易識別，並停放嬰兒車。

另外殘障人士專用的優先座位則將與嬰兒車停放空間完全分開，MTA表示，使用輪椅的乘客將仍擁有相同數量的指定空間；當局表示，目前參與該項目的公車，占市捷運局(New York City Transit)所有公車的15%。相關路線網址：https://bit.ly/3nn7yBk。

目前參與該項目的公車，占市捷運局所有公車的15%。(MTA提供)
目前參與該項目的公車，占市捷運局所有公車的15%。(MTA提供)

MTA 大都會 布朗士

上一則

光陽電話警鐘 推出VOIP網路商業電話系統

下一則

亞當斯：紐約刑事司法系統應大改 而非小補

延伸閱讀

有機垃圾街邊回收 皇后區重啟

有機垃圾街邊回收 皇后區重啟
被捕14次 毒蟲再犯強暴控重罪

被捕14次 毒蟲再犯強暴控重罪
紐約毒癮慣犯 尾隨多名少女進公寓強姦 檢方控多項重罪

紐約毒癮慣犯 尾隨多名少女進公寓強姦 檢方控多項重罪
槍殺韓裔雜貨店員嫌犯被捕 市警出台響應機制

槍殺韓裔雜貨店員嫌犯被捕 市警出台響應機制
紐約韓裔雜貨店員遭槍殺 非裔嫌犯落網

紐約韓裔雜貨店員遭槍殺 非裔嫌犯落網

熱門新聞

大樓傳出劇烈震動，員工全都嚇得趕緊撤離。(取材自推特)

紐約新地標不牢固？93層高樓狂晃 員工嚇到快逃

2023-03-22 20:21

紐約法拉盛大火 公寓頂燒穿…華婦正在烹飪 關火急逃

2023-03-20 15:02
警察命令部分違規小販收攤。(記者高雲兒／攝影)

紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨

2023-03-23 07:41
火災現場。(記者劉梓祁／攝影)

紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴

2023-03-25 11:05
班森賀日前發生一起嚴重車禍。(本報檔案照)

紐約布碌崙「嚴重無證駕駛」 過馬路華婦慘遭撞死

2023-03-21 18:39
林一鳴樂於烹飪不同美食。(記者何卓賢╱攝影)

中餐館長大的孩子 林一鳴讓紐約客在「街頭點菜」

2023-03-27 06:58

超人氣

更多 >
田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃

田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃
雖然工作 拜登夫婦也領社安金 猜猜多少錢？

雖然工作 拜登夫婦也領社安金 猜猜多少錢？
傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪

傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪
歷史時刻 馬英九抵達上海 國台辦副主任陳元豐接機

歷史時刻 馬英九抵達上海 國台辦副主任陳元豐接機
圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人

圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人