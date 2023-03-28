嬰兒車免折疊 57公車路線擴大實施

未來民眾搭乘參與開放嬰兒車試點項目的公車，將可直接將嬰兒車停放在指定區域。(MTA提供)

紐約市公車擁擠，除針對殘障人士設計、專門可停放輪椅的區域外，民眾若推嬰兒車上公車，得將嬰兒車摺疊以免擋到其他乘客；大都會 運輸署(MTA )近日宣布，將擴大「開放嬰兒車試點項目」(Open Stroller Pilot Program)，未來全市五大區，57條線路共超過1000輛公車將有特定區域可停嬰兒車，不需再將推車摺疊。

MTA自去年秋天開始實施該項目，目前進入第二階段；根據MTA，第二階段預計在今年秋天前，將從布朗士 Eastchester和West Farms、布碌崙(布魯克林)的Ulmer Park、曼哈頓的Tuskegee、皇后區的Casey Stengel和史泰登島的Castleton等地點發車的所有本地及「特選公車服務」(Select Bus Services, SBS)車輛，加裝指定的嬰兒車空間。

MTA表示，被列入該項目的公車外部，將會貼上嬰兒車的貼紙，方便乘客在上車前看到；公車內的指定停嬰兒車空間，也會有類似的貼紙，民眾可以輕易識別，並停放嬰兒車。

另外殘障人士專用的優先座位則將與嬰兒車停放空間完全分開，MTA表示，使用輪椅的乘客將仍擁有相同數量的指定空間；當局表示，目前參與該項目的公車，占市捷運局(New York City Transit)所有公車的15%。相關路線網址：https://bit.ly/3nn7yBk。