疑起火點 法拉盛失火公寓裝修戶 被罰萬元

住戶由於清空令忙於搬遷找房。(記者鄭怡嫣／攝影)

法拉盛 一棟六層公寓，本月發生四級大火。根據市樓宇局公告，五樓一戶進行裝修工程住戶，由於未經允許在廁所施工，被罰逾1萬元，此前樓內有多戶居民反應，火情疑由這戶單元而起。此外受到市府要求撤離影響，許多住戶近日正忙於搬家找房。

富蘭克林大道134-30號的公寓，20日發生大火，火勢蔓延一廊之隔的134-34號公寓，兩棟公寓許多住戶遭殃，並被要求清空撤離。市樓宇局最新公告顯示，五樓一戶被多名居民反應正在施工裝修、疑為起火點的人家，被指「未經允許施工」，遭市府罰1萬2500元，指該戶在未經允許的情況下，破開廁所牆面，並焊接新的冷熱水管線。此前，該戶門上已貼市樓宇局的停工命令。

公寓屋頂已被封。(記者鄭怡嫣／攝影)

該公寓的物業管理公司，也於近日貼出告示，表示紅十字會僅援助受災居民最多兩天，受到政府要求撤離的影響，居民需自找他處住宿，直到次獲得市樓宇局居住許可。公寓27日也安裝鷹架，施工整修。

記者探訪該公寓時發現，不少住戶正忙於搬家找房。134-34號的四樓住戶鄧先生表示，紅十字會安排了兩天的臨時酒店，目前自己並無其他住處，已將家具及物件運至朋友處。房子是租房，房東 已退還押金，要求在三四天內搬走，他目前尚未獲賠或獲得津貼。

另一位不願透露姓名的134-30號住戶說，火勢並未延燒到自家，但也被要求清空撤離。房子是自己買的，年逾80歲的父母也住在這裡，火災發生後，離開紅十字安排的臨時酒店，又在當地住了幾晚酒店。由於不願意帶著年事已高的雙親住進庇護 所，希望能盡快找到臨時住處。