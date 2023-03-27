亞美商業發展中心 3/29亞裔小商家論壇

亞美商業發展中心(AABDC)與美國銀行(Bank of America)將於29日(周三)下午1至5時在紐約市 立大學勃魯克學院(Baruch College)舉辦首次亞裔 企業重建論壇，參與商家有機會獲得2000元補助，並和政商界人士交流。

亞美商業發展中心與美國銀行此前就「小商業重建計畫」建立合作，為小商業者提供技術援助，邀請紐約州經濟發展廳、紐約市小商業服務局、美國銀行、梅西百貨 、Admeraia等，在低率貸款、財務管理、法律援助、數位和社媒營銷等方面為小商業者答疑解惑。

主辦方將從參加本次活動的企業選取20家亞裔小商家，發放2000元運營補助和技術援助，企業只需在當日活動花五至十分鐘申請，資格包括：沒有收過亞美商業發展中心的資助(包括Unfinished Business Program)、有非PO Box的實際地址、2021年3月起經營兩年以上、每年營收不超過100萬元。

美國銀行也根據其他標準審核，例如企業將如何利用補助金和技術援助對生意產生最大正面影響、曾面臨哪些挑戰或障礙，及所在社區是否面臨仇亞和歧視事件增加。報名網址：www.aabdc.com，主辦方提醒盡早登記，確保位置。