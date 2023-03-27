堆肥拚環保 處理地點有挑戰

圖為有機堆肥處理場。(本報檔案照)

27日起，皇后區恢復在冬季暫停的有機垃圾回收堆肥項目，且將逐步擴展至全市各區。市清潔局表示，這些有機垃圾的處理方式以及最終去向仍有待決定，目前也正在物色合適的處理工廠。

有機垃圾包括廚餘以及後院垃圾。目前，紐約市 將大量樹葉與樹枝，送往位於新州的堆肥工廠處理，而其他的有機垃圾，則在變成泥漿後，送至麻州 的松島農場(Pine Island Farm)或布碌崙 (布魯克林)綠點的新城溪(Newtown Creek)廢水處理廠。在這兩處基地，一部分有機垃圾變成沼氣(biogas)，用於炊事、發電、供暖等。

市清潔局長蒂池(Jessica Tisch)26日表示，當局需要更多時間，物色更多有機垃圾處理工廠，也因此延後其餘四區的計畫啟動時間，因為不可能將「曼哈頓所有有機垃圾，都往布碌崙北部輸送」，新城溪有過多的垃圾卡車，也對當地不公平。

蒂池還指，當局預計在今年夏天，向全市徵集如何處理更多有機垃圾的意見。也將撥款4500萬元，添購收集有機垃圾的新卡車，包括將在今年秋天將在布碌崙上路的90輛新車。

根據市清潔局統計，紐約市每天有800萬磅可轉化爲肥料的有機垃圾被送至垃圾填埋場處理。而若在全市施行堆肥項目，至少一半的有機垃圾可製成堆肥，有效遏制填埋場釋放甲烷，且有機垃圾按照規定均放入帶蓋的密封垃圾桶，也能減少害蟲與鼠患。