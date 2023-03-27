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有機垃圾街邊回收 皇后區重啟

記者鄭怡嫣／紐約報導
皇后區街邊堆肥項目，27日重新上路。(市清潔局提供)
皇后區街邊堆肥項目，27日重新上路。(市清潔局提供)

市清潔局有機垃圾回收堆肥項目(Curbside Composting)將於(今)27日起在皇后區重新上路，每周一次，收集居民的廚餘及後院垃圾，減緩全球暖化以及全市鼠患問題。今年10月起，該項目也將逐步擴展至全市五大區。

這項全國最大規模的有機垃圾回收項目，去年8月在紐約市啟動，首先於皇后區測試，12月因季節原因暫停。市清潔局與皇后區長26日提醒，該項目將於27日在皇后區重新啟動。這些有機垃圾降解後可變成土壤肥料，無須再送往垃圾填埋場處理，釋放比二氧化碳更容易加劇全球暖化的甲烷。

市清潔局統計，此前在試行的三個月內，皇后區共收集1270萬磅有機垃圾，與僅在少數社區施行、且需要登記才能處理的項目相比，平均收集量高三倍。落葉高峰期，皇后區在兩周內共收集350萬磅有機垃圾。

廚餘垃圾包括殘餘的食物、果皮及包括餐巾紙、紙巾、紙盤在內的廚房紙製用品，後院垃圾則包括樹葉、樹枝等。不能堆肥的垃圾包括尿布、個人衛生用品、動物糞便、非紙質的包裝用品。該項目無須登記，民眾只須將有機垃圾放入政府發放的專用垃圾桶，或貼上市府貼紙的加蓋垃圾桶，多餘的後院垃圾也可裝袋於收集日放置路邊，或放置住家附近棕色加蓋的智能堆肥垃圾箱(Smart Composting Bins)。

今年10月2日起，布碌崙(布魯克林)全區將開展該回收計畫，布朗士及史泰登島，將在明年3月25日施行，曼哈頓則為明年10月7日。

目前，市清潔局向皇后區居民提供免費的有機垃圾桶專用的貼紙標識，可至當局網站申請：nyc.gov/CompostingBinDecal。皇后區各街區每周的有機垃圾收集時間，可至nyc.gov/assets/dsny/site/collectionSchedule查詢。更多信息，請至nyc.gov/CurbsideComposting。

皇后區 暖化 布朗士

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