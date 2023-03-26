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班森賀華人組社區安全隊 號召義工加入

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙州眾議員寇頓聯合班森賀多個華人組織，在當地推動「社區安全計畫」。(記者顏潔恩／攝影)
布碌崙州眾議員寇頓聯合班森賀多個華人組織，在當地推動「社區安全計畫」。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)州眾議員寇頓(William Colton)25日聯合班森賀多個華人組織，宣布在當地推動「社區安全計畫」(Community Safety Program)，鼓勵居民加入成為社區安全隊的一員，成為警察在公眾場所的「耳目」，助打擊犯罪。

該項目獲得亞美聯盟(Asian American Federation)、市長辦公室仇恨犯罪預防小組的支持，目前共同籌建的華人團體包括班森賀華人服務中心、公益組織UA3、以及布碌崙華人聯合會。

寇頓表示，當地華人領袖對公眾安全相當重視，幾個月來經無數次對話，終於籌備一支「社區安全隊」，發揮鄰里互助精神，特別是在接下來的日子裡，猶太人、基督徒、穆斯林群體將舉辦各自宗教活動，更需社區的照護；「如果你看到異常情況，一定要說出來」，任何發生在街上的犯罪、車禍意外等，若有民眾及時通報，將帶給警方、當事人很大的幫助。

服務中心執行總監伍燕珊(Angel Wu)介紹，目前已超過25名義工加入，多數以華人為主；現階段將確保每周五、六、日下午3時至6時間，派往義工到街上視察，若人力充沛，將爭取每日活動，範圍包括18大道、86街、Bay Parkway等華人集中的商業區。

寇頓幕僚長莊文怡強調，該隊伍並非是巡邏組織，只是充當警方在社區的「耳目」，在旁報警、提供重要線索，配合警察工作並非直接干預；事先會提供基本的培訓課程，傳授突發情況時的應對方法。

UA3執行董事樂啟光也鼓勵21歲以上、有條件的民眾加入，21歲以下則要徵求家長同意，可撥電至(917) 403-5331查詢詳情。

華人 警察 布碌崙

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