曼哈頓華埠勿街撤空危樓 住戶返家發現遭入室盜竊

租客發現門鎖遭人破壞，許多東西也被偷。(受訪者提供)

曼哈頓華埠 勿街(Mott St.)111號一棟六層建築日前發生樓體搖晃和外牆脫落，險些傷及路人，由於該棟樓違規，市樓宇局(DOB)發出全面清空令，開始維修工程；近日陸續有樓內住戶獲准返回取走個人物品，但發現家中遭遇入室盜竊，被洗劫一空。

市樓宇局表示，修繕大樓所用的鷹架已安裝完畢，將開始進行外牆維修工作，由Riteway Evolution Contracting建築公司負責，目前正著手解決大樓前立面的結構問題，期間清空令持續生效，但樓內住戶可以在取得管理公司和市樓宇局同意後，在安保人員和建築工程師陪同下，進入大樓取回物品，且每輪只能有一名住戶進入。

居住在六層的住戶思凱(Ali Sky)，日前返回樓內取走家中物品，但發現自家已遭入室盜竊，公寓內一片狼藉；他說，在1日撤出大樓後，曾接獲管理公司通知，表示有小偷在深夜沿鷹架爬上樓，並破窗入屋偷盜，但由於當時鷹架仍在搭建且調查還未結束，不能及時返回查看遭到情況，大樓也在發現該狀況後，向市警五分局報案。

思凱表示，他獲准返回屋中後，發現枕頭、地毯、衣服和鞋子等大量居家用品都已被偷，且不僅窗戶被破、門鎖被撬，煙霧警報器也被卸下，由於貴重物品已在撤離當天帶走，沒有造成更重大的損失，但還是感到雪上加霜；由於在蘇活區工作，只有華埠的唯一住所，目前不得不借住在新澤西州 的親戚家，每日通勤十分不便，市府也沒有提供應有的幫助，甚至曾提議讓住戶去收容所暫住。

據了解，市樓宇局已查出大樓有兩項違規，分別是維護不善及未能保護建築外牆和附屬物，每項違規的最高罰金為2萬5000元，但最終處罰細則將在5月11日舉行的聽證會上決定；目前並沒有維修工作和居民返回的時間表，脫落的外牆立面現暫時用鉗子固定。