曼哈頓華男等地鐵 遭人持不明物「割傷後頸」

王先生日前在地鐵月台等車，遭不明男子以物品朝後頸割了兩道口子。(王先生提供)

紐約市 針對亞裔 的隨機攻擊事件仍持續，一名華裔男子日前在曼哈頓下城地鐵站 等車時，遭一名陌生男子持不明物，在脖子後側割了兩道傷痕，雖傷勢不嚴重，但仍造成心理陰影，對城市及地鐵治安感到擔憂。

在紐約市就讀大學已有半年的23歲王先生回憶，本月15日下午3時左右，和女友在曼哈頓下城往北向行駛的富爾頓街(Fulton St.)地鐵站月台等車，當時他面向鐵軌，右後方為人來人往的樓梯，他從眼角的餘光看見一名戴著綠色帽子的男生從樓梯口走下來。

王先生瞄了對方一眼，並不覺得有異常於是沒警惕，低頭查看列車抵達的時間，就在男子走過自己的身後時，王先生突然感到脖頸傳來刺痛，一開始還以為是靜電，但痛感更加強烈，等完全緩過來時，男子已經走遠。

經女友檢查，王先生的脖子被割了兩道口子，好在傷口不深；他表示，當下沒想到報警，加上只是匆匆看了對方一眼，連樣貌特徵，甚至什麼人都沒看清楚，更在意對方所持不明物不乾淨，擔心感染病毒，於是立刻到學校的醫療中心接受治療。

幸好在檢查後，醫生表示只是輕微擦破，檢測血液樣本也沒問題，王先生才鬆下一口氣。

他事後表示，也在美國其他城市生活過，或許不像在紐約市需要搭乘公共交通工具，大部分時候都倍感安全，反觀紐約市的仇恨亞裔暴力事件不停發生，出門不得不留個心眼，「建議大家還是注意一點，在地鐵站儘量靠廣告牌或是牆壁。」