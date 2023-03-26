我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「看完我的視頻後去洗手間」網路色情詐騙的慾望陷阱

OpenAI執行長奧特曼坦言：我也有點怕ChatGPT

曼哈頓華男等地鐵 遭人持不明物「割傷後頸」

記者顏潔恩╱紐約報導
王先生日前在地鐵月台等車，遭不明男子以物品朝後頸割了兩道口子。(王先生提供)
王先生日前在地鐵月台等車，遭不明男子以物品朝後頸割了兩道口子。(王先生提供)

紐約市針對亞裔的隨機攻擊事件仍持續，一名華裔男子日前在曼哈頓下城地鐵站等車時，遭一名陌生男子持不明物，在脖子後側割了兩道傷痕，雖傷勢不嚴重，但仍造成心理陰影，對城市及地鐵治安感到擔憂。

在紐約市就讀大學已有半年的23歲王先生回憶，本月15日下午3時左右，和女友在曼哈頓下城往北向行駛的富爾頓街(Fulton St.)地鐵站月台等車，當時他面向鐵軌，右後方為人來人往的樓梯，他從眼角的餘光看見一名戴著綠色帽子的男生從樓梯口走下來。

王先生瞄了對方一眼，並不覺得有異常於是沒警惕，低頭查看列車抵達的時間，就在男子走過自己的身後時，王先生突然感到脖頸傳來刺痛，一開始還以為是靜電，但痛感更加強烈，等完全緩過來時，男子已經走遠。

經女友檢查，王先生的脖子被割了兩道口子，好在傷口不深；他表示，當下沒想到報警，加上只是匆匆看了對方一眼，連樣貌特徵，甚至什麼人都沒看清楚，更在意對方所持不明物不乾淨，擔心感染病毒，於是立刻到學校的醫療中心接受治療。

幸好在檢查後，醫生表示只是輕微擦破，檢測血液樣本也沒問題，王先生才鬆下一口氣。

他事後表示，也在美國其他城市生活過，或許不像在紐約市需要搭乘公共交通工具，大部分時候都倍感安全，反觀紐約市的仇恨亞裔暴力事件不停發生，出門不得不留個心眼，「建議大家還是注意一點，在地鐵站儘量靠廣告牌或是牆壁。」

地鐵站 紐約市 亞裔

上一則

凝聚關愛 大紐約僑界急難救助協會年會

下一則

曼哈頓華埠勿街撤空危樓 住戶返家發現遭入室盜竊

延伸閱讀

3000萬怎麼用？紐約市參與式預算投票開跑

3000萬怎麼用？紐約市參與式預算投票開跑
取消住宅容積上限？民代抗議

取消住宅容積上限？民代抗議
激勵開發商 亞當斯籲續減稅

激勵開發商 亞當斯籲續減稅
日落公園推人撞地鐵 乘客險喪命

日落公園推人撞地鐵 乘客險喪命
市府擬在上、下學時段 增派警員巡邏地鐵

市府擬在上、下學時段 增派警員巡邏地鐵

熱門新聞

大樓傳出劇烈震動，員工全都嚇得趕緊撤離。(取材自推特)

紐約新地標不牢固？93層高樓狂晃 員工嚇到快逃

2023-03-22 20:21

紐約法拉盛大火 公寓頂燒穿…華婦正在烹飪 關火急逃

2023-03-20 15:02
警察命令部分違規小販收攤。(記者高雲兒／攝影)

紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨

2023-03-23 07:41
知情人士爆料，有人在社群媒體小紅書做黃牛，加價出售吉乃壽司(Yoshino)座位。圖為吉乃餐廳所有者、主廚吉田中。(記者張晨／攝影)

華人在小紅書做黃牛 加價售紐約高端餐廳預定 遭調查

2023-03-18 13:00
班森賀日前發生一起嚴重車禍。(本報檔案照)

紐約布碌崙「嚴重無證駕駛」 過馬路華婦慘遭撞死

2023-03-21 18:39
火災現場。(記者劉梓祁／攝影)

紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴

2023-03-25 11:05

超人氣

更多 >
亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉

亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉
鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲
又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關

又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關
馬英九赴中祭祖倒數 中國各省派出元首級警衛 精心準備禮物曝光

馬英九赴中祭祖倒數 中國各省派出元首級警衛 精心準備禮物曝光
紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴

紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴