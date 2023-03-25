每月2次 黃敏儀助皇后區居民申請福利

市議員黃敏儀每月兩次為皇后區居民免費提供申請政府福利等方面的幫助。(記者高雲兒／攝影)

市議員黃敏儀24日在皇后區法拉盛 舉行記者會，宣布將聯合亞裔非營利機構紐約亞協(QARI)，每月兩次為皇后區居民免費提供申請政府福利 等方面的幫助，市民可在預約後前往黃敏儀辦公室就任何和福利有關的問題進行諮詢。諮詢將以多語言進行。

黃敏儀表示，政府提供許多福利，但華人 由於文化、語言隔閡，在取得資訊上有困難，該活動將可讓更多華人了解政府福利，以及如何申請。

紐約亞協總裁兼首席執行官莊菲利浦(Philip Chong，音譯)表示，通貨膨脹嚴重，福利對移民家庭至關重要；該協會將針對平價連線計畫(ACP)、現金援助、「緊急租金援助計畫」(ERAP)、「公平票價」(Fair Fares)項目、家庭能源補助計劃(HEAP) 、政府樓(NYCHA)、SNAP食品券等各方面的政府福利諮詢及申請，提供幫助。

紐約亞協經理劉潔紅說，屆時將提供普通話、廣東話、波斯語、印地語和西班牙語等多語言服務，同時也有信件翻譯、填寫表格、打電話等服務，「每個階段我們都能提供服務」，鼓勵有需要者踴躍使用。

黃敏儀表示，許多華人不知道如何申請福利，申請被拒絕也不知道如何申訴，她表示，該活動完全免費，民眾可自由預約諮詢；劉潔紅也說，糧食券等政府福利一直在變，每個華人家庭情況不同，只能具體情況具體分析，到現場才能解決。

諮詢會預計將於4月和5月各舉辦兩次，一直持續到年底，日期分別為4月3日、4月17日、5月1日、5月15日，均為上午10時至下午4時；民眾可致電(718)888-8747或發送郵件至[email protected]預約，每一次諮詢時間為45分鐘，需攜帶可證明姓名和年齡的身份證件、社會安全卡(SSN)、可證明地址的信件和收入證明等。地點在黃敏儀辦公室，地址法拉盛38大道135-27號388室。