「夏季崛起」4月報名 改為學生提交志願

「夏季崛起」報名不再採用先到先得的申請方式。(取自市教育局臉書)

隨著暑假的臨近，市府推出的「夏季崛起」(Summer Rising)免費計畫即將啟動，預計在4月初開放報名；不同以往的是，今年不再採取先到先得的報名規則，改為學生對個人志願進行排序後提交，而最終是否為「抽籤」分配，市教育局 稱將於下周出台詳細規畫。

「夏季崛起」項目作為惠及全市11萬八年級及以下公校 生的免費計畫，提供半日學術課程加上半日社會實踐的上學安排，豐富學生假期生活的同時也便利家長。由於往年均採取先到先得的報名順序，導致所有名額在申請開放一周就一搶而空，很多工作繁忙或網絡條件不佳的家庭，錯失了報名的最佳機會。

「紐約市 青少年與社區發展局」(New York City Department of Youth and Community Development)專員霍華德(Keith Howard)日前在市議會公聽上表示，今年市府將放棄這種報名模式，改為「報名期間的任何時間申請都可以」，學生可以根據個人喜好對意向項目進行排序提交，不像往常只能選一個項目上交。

這代表收集申請後，將由抽籤來決定分配，但「紐約市青少年與社區發展局」並未直接證實，而是表示「將在未來幾天分享更多信息」。

根據市教育局官網，今年的「夏季崛起」預計從7月5日開始，小學生項目為期七周，初中生項目為期六周，每日從上午8時進行到下午3時，也可以選擇性延長至下午6時。入選的學生們將在有教師資格證的老師那裡進行上午學習，包括數學、科學、英文、ELA和社會學等，下午在社區組織工作人員的帶領下，進行包括體育項目、實地考察等時間項目。報名詳情可參考：https://reurl.cc/EGQnya。