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北加奧克蘭華埠8間店鋪 22分鐘內被洗劫

華人小吃店屢被搶 鄰居月前也遭殃

記者高雲兒／紐約報導
秀八珍美食24日下午遭搶小費罐。(記者高雲兒／攝影)
秀八珍美食24日下午遭搶小費罐。(記者高雲兒／攝影)

皇后區法拉盛緬街24日發生一起小吃店搶案，一名嫌犯手持刀片威脅，搶走店家小費罐倉皇逃逸，市警呼籲知情民眾提供嫌犯線索。周邊的小店也抱怨曾遭遇相似的情況，對法拉盛治安失望。

小吃店旁的服裝店業主表示，一個月前才被人在店裡搶走上千元。(記者高雲兒／攝影)
小吃店旁的服裝店業主表示，一個月前才被人在店裡搶走上千元。(記者高雲兒／攝影)

根據市警局，24日下午2時至3時間，劫匪進入位於法拉盛緬街37-12號的「秀八珍美食」小吃店，亮出刀片索要錢財，後直接拿起放在店鋪前的小費罐，便騎上電動滑板車沿緬街向北逃逸。小吃店工作人員估計損失在上百元，並表示這不是第一次被搶被偷。

警方向小吃店業主了解案件經過。(記者高雲兒／攝影)
警方向小吃店業主了解案件經過。(記者高雲兒／攝影)

緊鄰秀八珍美食的服裝店業者言女士說，一個月前她也在店內遭遇搶劫，損失2000多元；「他們一夥人進來，有的人就好像幫你拉著似的，然後其他人就把我掛在旁邊外套裡的錢拿走了」。她表示，報警後再無下文。

對最近的法拉盛治安，她表示失望，雖然目前還沒有遇到人身威脅的情況，但她說如真的有，已經有考慮搬遷。

警方表示，上述小吃店搶案嫌犯為白人男子，身穿綠色外套，戴著圍巾帽子，知情民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

警方表示嫌犯是白人。(記者高雲兒／攝影)
警方表示嫌犯是白人。(記者高雲兒／攝影)

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