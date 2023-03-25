華人小吃店屢被搶 鄰居月前也遭殃

秀八珍美食24日下午遭搶小費罐。(記者高雲兒／攝影)

皇后區法拉盛 緬街24日發生一起小吃店搶案，一名嫌犯手持刀片威脅，搶走店家小費罐倉皇逃逸，市警呼籲知情民眾提供嫌犯線索。周邊的小店也抱怨曾遭遇相似的情況，對法拉盛治安失望。

小吃店旁的服裝店業主表示，一個月前才被人在店裡搶走上千元。(記者高雲兒／攝影)

根據市警局，24日下午2時至3時間，劫匪進入位於法拉盛緬街37-12號的「秀八珍美食 」小吃店，亮出刀片索要錢財，後直接拿起放在店鋪前的小費罐，便騎上電動滑板車沿緬街向北逃逸。小吃店工作人員估計損失在上百元，並表示這不是第一次被搶被偷。

警方向小吃店業主了解案件經過。(記者高雲兒／攝影)

緊鄰秀八珍美食的服裝店業者言女士說，一個月前她也在店內遭遇搶劫，損失2000多元；「他們一夥人進來，有的人就好像幫你拉著似的，然後其他人就把我掛在旁邊外套裡的錢拿走了」。她表示，報警後再無下文。

對最近的法拉盛治安，她表示失望，雖然目前還沒有遇到人身威脅的情況，但她說如真的有，已經有考慮搬遷。