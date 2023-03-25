華人小吃店屢被搶 鄰居月前也遭殃
皇后區法拉盛緬街24日發生一起小吃店搶案，一名嫌犯手持刀片威脅，搶走店家小費罐倉皇逃逸，市警呼籲知情民眾提供嫌犯線索。周邊的小店也抱怨曾遭遇相似的情況，對法拉盛治安失望。
根據市警局，24日下午2時至3時間，劫匪進入位於法拉盛緬街37-12號的「秀八珍美食」小吃店，亮出刀片索要錢財，後直接拿起放在店鋪前的小費罐，便騎上電動滑板車沿緬街向北逃逸。小吃店工作人員估計損失在上百元，並表示這不是第一次被搶被偷。
緊鄰秀八珍美食的服裝店業者言女士說，一個月前她也在店內遭遇搶劫，損失2000多元；「他們一夥人進來，有的人就好像幫你拉著似的，然後其他人就把我掛在旁邊外套裡的錢拿走了」。她表示，報警後再無下文。
對最近的法拉盛治安，她表示失望，雖然目前還沒有遇到人身威脅的情況，但她說如真的有，已經有考慮搬遷。
警方表示，上述小吃店搶案嫌犯為白人男子，身穿綠色外套，戴著圍巾帽子，知情民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。
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