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致車禍2死5傷 駕駛肇事前連闖紅燈

記者顏潔恩／紐約報導
遭殃及的休旅車，側邊全毀。(本報檔案照)
遭殃及的休旅車，側邊全毀。(本報檔案照)

涉嫌在布碌崙(布魯克林)班森賀造成嚴重連環車禍，造成包括華嫗在內二死五傷的肇事駕駛柯諾普洛夫(Vitaliy Konoplyov)，日前在布碌崙刑事法庭過堂，檢方指車禍前嫌犯便闖多個紅燈，法官將保釋金設為25萬元，或部分擔保債券保釋金(Partially Secured Bond)100萬元。

49歲的柯諾普洛夫在被捕後向警方指出，20日中午12時左右，他試圖在紅綠燈轉紅前衝過18大道交64街口，結果撞上由51歲斯坦凱(Stancho Stanchev)駕駛的黑色本田休旅車。檢方日前在庭上指出，嫌犯在發生車禍前已經闖了多條路口的紅燈，在路上超速行駛。

監控錄像顯示，柯諾普洛夫的白色豐田轎車在撞上第一輛車後，失控撞上人行道，撞及正要過馬路的60歲華裔老嫗梁悅(Leung Yuet，姓名皆音譯)；車禍後，趕到現場的警員試圖為梁悅進行心肺復甦(CPR)，但她仍不治，當場死亡。

斯坦凱也因傷勢嚴重不治身亡，案發時車內還有妻子Tina Lomsadze，她被送往紐約大學朗格尼醫學中心(NYU Langone Hospital-Brooklyn)搶救，歷經了腦部手術，目前還在住院中；其他受傷的人包括坐在肇事駕駛後方的46歲Muibov Amredden，被撞時差點從座位上彈出，往汽車玻璃衝去，造成臉部多處割傷。

柯諾普洛夫遭控過失殺人、疏忽殺人、無證駕駛等罪名，他的辯護律師強調，居住在康尼島的他在紐約市紮根，沒有犯罪紀錄，且有穩定的工作；但法官Jennifer Tubridy卻未被說服，她表示其面臨的指控過於嚴重，一旦罪成面臨長期監禁。

法官因此對他設下25萬保釋金、或100萬元的保險債券(Insurance Bond)或部分擔保債券保釋金。

事故發生後，現場一片狼籍。(本報檔案照)
事故發生後，現場一片狼籍。(本報檔案照)

車禍 債券 布碌崙

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