趙錫成、趙小蘭捐交大校友基金會25萬元

趙錫成攜女兒趙小蘭為交大校友基金會捐贈25萬元，設立「木蘭錫成基金」。(記者張晨╱攝影)

交通大學美洲校友會大紐約分會2023年度大會24日在曼哈頓 舉行，交大校友、美國福茂集團創辦人趙錫成博士與女兒、前聯邦運輸部長趙小蘭 ，代表已故妻子趙朱木蘭及趙氏家族，在會上向校友基金會捐贈25萬元，設立「木蘭錫成基金」，冀望激勵校友奮發有為；來自大紐約地區的上百位校友和嘉賓出席見證。

趙錫成在會上表示，施比受更有福，「承蒙同學會採納及主的恩典，定內人及我本人為獎學金的名，非常感激及感恩，因此在固有校訓『飲水思源』的大前提下，謙遜地提供一些微款，希望拋磚引玉，帶領校友們一起為更多的交大校友在力所能及的範圍內盡一份心力。 」

趙小蘭說，父親當年在台灣舉目無親時，正是當地的交大校友會為他提供了幫助；而她八歲第一次來到美國時，參加的第一個活動也是交大的校友聚會。

「我父親曾任校友會及基金會董事11年，多年來和我母親參加校友活動，此次捐款旨在幫助優秀學生獲得所需的獎學金，進入交大，過上更好的生活，同時也為校友活動做出貢獻，為美國校友提供更大的支持，為社會做出更多貢獻。」

交通大學起源於1896年創辦的上海南洋公學與山海關北洋鐵路官學堂，在歷經多年歷史變遷後衍生出五所大學，包括上海交通大學、西安交通大學、西南交通大學、北京 交通大學和新竹交通大學，這五所交大各有千秋，同根同源。

交通大學美洲校友會歷史悠久，早在1964年便在紐約舉行了首屆年會，基金捐贈簽約儀式在校友總總會會長謝東、理事長張曉青、大紐約分會會長劉谷硯以及各位傑出校友的見證下完成。