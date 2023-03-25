我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州巧克力工廠大爆炸 1建築物遭摧毀、2死9失蹤

北加奧克蘭華埠8間店鋪 22分鐘內被洗劫

趙錫成、趙小蘭捐交大校友基金會25萬元

記者張晨╱紐約報導
趙錫成攜女兒趙小蘭為交大校友基金會捐贈25萬元，設立「木蘭錫成基金」。(記者張晨╱攝影)
趙錫成攜女兒趙小蘭為交大校友基金會捐贈25萬元，設立「木蘭錫成基金」。(記者張晨╱攝影)

交通大學美洲校友會大紐約分會2023年度大會24日在曼哈頓舉行，交大校友、美國福茂集團創辦人趙錫成博士與女兒、前聯邦運輸部長趙小蘭，代表已故妻子趙朱木蘭及趙氏家族，在會上向校友基金會捐贈25萬元，設立「木蘭錫成基金」，冀望激勵校友奮發有為；來自大紐約地區的上百位校友和嘉賓出席見證。

趙錫成在會上表示，施比受更有福，「承蒙同學會採納及主的恩典，定內人及我本人為獎學金的名，非常感激及感恩，因此在固有校訓『飲水思源』的大前提下，謙遜地提供一些微款，希望拋磚引玉，帶領校友們一起為更多的交大校友在力所能及的範圍內盡一份心力。 」

趙小蘭說，父親當年在台灣舉目無親時，正是當地的交大校友會為他提供了幫助；而她八歲第一次來到美國時，參加的第一個活動也是交大的校友聚會。

「我父親曾任校友會及基金會董事11年，多年來和我母親參加校友活動，此次捐款旨在幫助優秀學生獲得所需的獎學金，進入交大，過上更好的生活，同時也為校友活動做出貢獻，為美國校友提供更大的支持，為社會做出更多貢獻。」

交通大學起源於1896年創辦的上海南洋公學與山海關北洋鐵路官學堂，在歷經多年歷史變遷後衍生出五所大學，包括上海交通大學、西安交通大學、西南交通大學、北京交通大學和新竹交通大學，這五所交大各有千秋，同根同源。

交通大學美洲校友會歷史悠久，早在1964年便在紐約舉行了首屆年會，基金捐贈簽約儀式在校友總總會會長謝東、理事長張曉青、大紐約分會會長劉谷硯以及各位傑出校友的見證下完成。

趙小蘭 北京 曼哈頓

上一則

致車禍2死5傷 駕駛肇事前連闖紅燈

下一則

每月2次 黃敏儀助皇后區居民申請福利

延伸閱讀

圖輯╱紐約曼哈頓華埠勿街發生大火 疑有人受困

圖輯╱紐約曼哈頓華埠勿街發生大火 疑有人受困
紐約擬對Netflix、Uber等增4%徵稅 支付MTA10億元缺口

紐約擬對Netflix、Uber等增4%徵稅 支付MTA10億元缺口
全球金融中心排名 紐約居冠 洛杉磯超車上海 台北第63名

全球金融中心排名 紐約居冠 洛杉磯超車上海 台北第63名
龍岡親義公所 頒獎趙小蘭父女

龍岡親義公所 頒獎趙小蘭父女
拜登提名蘇維思出任勞工部長：她就是美國夢

拜登提名蘇維思出任勞工部長：她就是美國夢

熱門新聞

大樓傳出劇烈震動，員工全都嚇得趕緊撤離。(取材自推特)

紐約新地標不牢固？93層高樓狂晃 員工嚇到快逃

2023-03-22 20:21

紐約法拉盛大火 公寓頂燒穿…華婦正在烹飪 關火急逃

2023-03-20 15:02
警察命令部分違規小販收攤。(記者高雲兒／攝影)

紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨

2023-03-23 07:41
知情人士爆料，有人在社群媒體小紅書做黃牛，加價出售吉乃壽司(Yoshino)座位。圖為吉乃餐廳所有者、主廚吉田中。(記者張晨／攝影)

華人在小紅書做黃牛 加價售紐約高端餐廳預定 遭調查

2023-03-18 13:00
圖為郭文貴2018年出席紐約活動。(Getty Images)

郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發

2023-03-17 07:01
班森賀日前發生一起嚴重車禍。(本報檔案照)

紐約布碌崙「嚴重無證駕駛」 過馬路華婦慘遭撞死

2023-03-21 18:39

超人氣

更多 >
好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品

好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品
害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它

害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它
蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應

蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應
美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界
起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光

起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光