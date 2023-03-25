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「飲食男女」28日紐約獨立電影院上映

記者顏嘉瑩╱紐約報導
紐約電影論壇將於28日播映「飲食男女」，李安將以影音現身介紹作品。(紐約電影論壇提供)
紐約電影論壇將於28日播映「飲食男女」，李安將以影音現身介紹作品。(紐約電影論壇提供)

紐約市知名獨立戲院「紐約電影論壇」(Film Forum)、Metrograph藝術電影院，自去年11月起分別以「新浪潮：1980年代台灣電影再發現」及「台北故事」為主題，播映一系列台灣電影；作為系列影展閉幕片，紐約電影論壇將於28日(周二)播出由李安導演的作品「飲食男女」，李安會以預錄影片，向觀眾親自介紹該作品。

1980年代台灣影壇掀起新浪潮，為慶祝40周年，紐文中心與紐約電影論壇和Metrograph藝術電影院合作，播映楊德昌、侯孝賢、陳坤厚、柯一正、張毅、王童等新浪潮電影導演的影片，以及受到新電影啟發的蔡明亮、李安電影。兩系列共26部台灣經典作品在紐約市掀起一股熱潮，吸引逾7000名觀眾入場欣賞。

其中在紐約電影論壇播映的作品，由電影史學者、哈佛大學電影資料館館長蓋斯特(Haden Guest)擔任主策展人，選映「光陰的故事」、「兒子的大玩偶」、「戀戀風塵」、「牯嶺街少年殺人事件」等台灣電影，獲得不小迴響。

此次系列影展閉幕片，選映李安作品，他為新浪潮時期之後的代表人物，分別在2006年與2013年以「斷背山」和「少年Pi的奇幻漂流」兩度獲得奧斯卡金像獎最佳導演獎，也是至今唯一兩度獲得該獎項的亞洲導演。

「飲食男女」於1994年首度發行，描寫郎雄飾演的父親與三個女兒間的關係，集合郎雄、歸亞蕾、張艾嘉、吳倩蓮、楊貴媚、陳昭榮等重量級演員，當時也是台灣首部入選法國坎城影展「導演雙周」開幕的影片。

電影將於28日晚8時15分播映，地點在曼哈頓西豪斯頓街(W Houston St.)209號，歡迎有興趣民眾前往欣賞，購票資訊在https://my.filmforum.org/eat-drink-man-woman。

電影院 導演 坎城影展

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