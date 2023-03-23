華女懷孕罹癌陷困 福建同鄉會募款

目前正住院接受治療的陳靜靜。(福建同鄉會提供)

美國福建同鄉會22日在曼哈頓華埠 宣布啟動募捐，幫助不幸罹患白血病的年輕長樂鄉親陳靜靜。

27歲的陳靜靜三年前從家鄉來美，居住在皇后區法拉盛 ，從事美甲工作；結婚後於去年7月生下一女，年底再次懷孕，但妊娠三個月時被診斷急性粒細胞白血病，對全家如同毀滅性的打擊。

她隨後住入曼哈頓西奈山醫院(The Mount Sinai Hospital)接受化療(AML)，但由於夫妻二人的父母均在中國，丈夫林彩翔不得不辭去工作照顧患病的妻子和還未滿一歲的女兒，家庭僅有的收入來源也被迫中斷。

福建同鄉會負責人劉愛華表示，得知其一家的處境後非常難過，不僅在有身孕時患病，家中也有強褓嬰兒需要照顧，發動助其度過難關。同鄉會張子闊稱，陳靜靜和其丈夫都是福建同鄉，且沒有親人在美，呼籲鄉親和愛心人士獻出愛心。

據悉，西奈山醫院了解陳靜靜的處境後，協助向美國駐中國領事館遞交父母簽證的加急處理申請，希望能有親人早日前來照顧。