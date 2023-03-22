我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加狂風時速88哩 大樹倒下壓壞華人車

宏都拉斯外長赴中談建交 總統卡斯楚也計畫出訪

全球唯一「六四」紀念館 落腳曼哈頓

記者許君達╱紐約報導

籌建一年多的「六四」紀念館，近日確定於曼哈頓中城的賓州車站(Penn Station)附近的館址，並計畫今年「六四」紀念日前正式開展。首期「民主沙龍」活動將於3月25日(周六)舉行，邀請三名親歷者講述1980年在北京大學進行的一次民主實踐。

在香港的「六四」紀念館因政治原因被迫關閉後，紐約的新紀念館將成為全球唯一旨在呈現1989年中國民主運動以及「六四」事件歷史的展覽空間。

紀念館籌備委員會成員周鋒鎖介紹，展館約2000平方呎，現有收藏品超過40件，部分為1989年運動親歷者留下的真實物證，還有當時世界各地人士表達聲援的藝術作品。經過長時間的探尋，其中有些從未公開展出。籌備委員會成員王丹表示，項目從2022年初開始，原計畫兩年完成，未料一年不到就籌集到租用展館所需的50萬元，令人感動，多數是幾十或百元的小額捐贈，眾人積少成多，說明很多人沒忘記這段歷史。主導策展的于大海1989年已在美國留學、沒有親歷運動。但30多年一直關注和支持中國民主運動。

「民主沙龍」將邀嘉賓胡平、王軍濤、于大海分享1980年在北大讀書時被師生提名，進入「人大代表」選舉程序並順利當選的經歷。沙龍籌辦團隊成員陳闖創表示，現在已很少有人知道，在中國的「人民代表大會制度」下，1980年代其實曾有一些真正的民主嘗試，只是後來都被打壓。舉辦這樣的系列活動，也因不希望「白紙運動」那些勇敢站起來的年輕人失去繼續表達的空間。

活動時間25日下午2時，免費參加但需提前報名 https://pse.is/4qz5eg。具體地址會在報名確認後私信通知。館方也繼續徵集相關歷史遺物及史料，捐款與捐贈展品可洽 https://jinian64.org/ 。紀念館預計4月15日開始試運營，6月2日正式開幕。

六四 北京 提名

上一則

幼獅青少年樂團 25日台灣會館演出

延伸閱讀

紐約新地標不牢固？93層高樓狂晃 員工嚇到快逃

紐約新地標不牢固？93層高樓狂晃 員工嚇到快逃
紐約毒癮慣犯 尾隨多名少女進公寓強姦 檢方控多項重罪

紐約毒癮慣犯 尾隨多名少女進公寓強姦 檢方控多項重罪
川普大廈無支持者出現 街頭藝人模仿秀反成焦點

川普大廈無支持者出現 街頭藝人模仿秀反成焦點
男子金融欺詐遭FBI調查 站上曼哈頓中城陽台自殺威脅

男子金融欺詐遭FBI調查 站上曼哈頓中城陽台自殺威脅
「詐」彈威脅紐約地方法院 全市警察備戰 挺川反川民眾示威

「詐」彈威脅紐約地方法院 全市警察備戰 挺川反川民眾示威

熱門新聞

（取自推特）

郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離

2023-03-15 15:54
圖為郭文貴2018年出席紐約活動。(Getty Images)

郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發

2023-03-17 07:01

紐約法拉盛大火 公寓頂燒穿…華婦正在烹飪 關火急逃

2023-03-20 15:02
曼哈頓熱門韓餐廳外賣現「整隻死老鼠」亞女食客提告，餐廳拒認。(取自李尤妮斯IG)

曼哈頓外賣現「整隻死老鼠」食客提告 餐廳：碰瓷熟客

2023-03-16 14:02
中國宣布恢復十年多次入境簽證，海外華人喜出望外。(國航臉書)

入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半

2023-03-15 07:51
知情人士爆料，有人在社群媒體小紅書做黃牛，加價出售吉乃壽司(Yoshino)座位。圖為吉乃餐廳所有者、主廚吉田中。(記者張晨／攝影)

華人在小紅書做黃牛 加價售紐約高端餐廳預定 遭調查

2023-03-18 13:00

超人氣

更多 >
想呼吸新鮮空氣 別住在美國這10個地方

想呼吸新鮮空氣 別住在美國這10個地方
下一個SVB？這家美西銀行已額外流失20%存款

下一個SVB？這家美西銀行已額外流失20%存款
控制焦慮情緒 原來華人愛吃的這水果大有幫助

控制焦慮情緒 原來華人愛吃的這水果大有幫助
如何有個舒適的長途飛行？資深空服員傳授5秘訣

如何有個舒適的長途飛行？資深空服員傳授5秘訣
他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照

他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照