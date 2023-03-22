全球唯一「六四」紀念館 落腳曼哈頓

籌建一年多的「六四 」紀念館，近日確定於曼哈頓中城的賓州車站(Penn Station)附近的館址，並計畫今年「六四」紀念日前正式開展。首期「民主沙龍」活動將於3月25日(周六)舉行，邀請三名親歷者講述1980年在北京 大學進行的一次民主實踐。

在香港的「六四」紀念館因政治原因被迫關閉後，紐約的新紀念館將成為全球唯一旨在呈現1989年中國民主運動以及「六四」事件歷史的展覽空間。

紀念館籌備委員會成員周鋒鎖介紹，展館約2000平方呎，現有收藏品超過40件，部分為1989年運動親歷者留下的真實物證，還有當時世界各地人士表達聲援的藝術作品。經過長時間的探尋，其中有些從未公開展出。籌備委員會成員王丹表示，項目從2022年初開始，原計畫兩年完成，未料一年不到就籌集到租用展館所需的50萬元，令人感動，多數是幾十或百元的小額捐贈，眾人積少成多，說明很多人沒忘記這段歷史。主導策展的于大海1989年已在美國留學、沒有親歷運動。但30多年一直關注和支持中國民主運動。

「民主沙龍」將邀嘉賓胡平、王軍濤、于大海分享1980年在北大讀書時被師生提名 ，進入「人大代表」選舉程序並順利當選的經歷。沙龍籌辦團隊成員陳闖創表示，現在已很少有人知道，在中國的「人民代表大會制度」下，1980年代其實曾有一些真正的民主嘗試，只是後來都被打壓。舉辦這樣的系列活動，也因不希望「白紙運動」那些勇敢站起來的年輕人失去繼續表達的空間。

活動時間25日下午2時，免費參加但需提前報名 https://pse.is/4qz5eg。具體地址會在報名確認後私信通知。館方也繼續徵集相關歷史遺物及史料，捐款與捐贈展品可洽 https://jinian64.org/ 。紀念館預計4月15日開始試運營，6月2日正式開幕。